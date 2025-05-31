СВИТОЛИНА: «Приходилось реально бороться за каждый розыгрыш»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своей победе над американкой Бернардой Перой в матче третьего круга Ролан Гаррос.

– Элина, поздравляю с победой. Очень тяжелый и затяжной матч. Какое у вас общее впечатление от этой встречи?

– Да, матч получился действительно непростым. Моя соперница сегодня показала очень хороший теннис. Несмотря на ее рейтинг (WTA 83), она играла ровно, агрессивно, раскованно. Было тяжело. Но я рада, что смогла вернуться в игру, взять первый сет, а потом и весь матч.



Конечно, у меня были моменты, когда могла его закончить раньше, но я не смогла подать на матч. Однако, там надо отдать ей должное – она не делала простых ошибок. Приходилось реально бороться за каждый розыгрыш. Все же я рада, что сумела выиграть в двух сетах, тем более на тай-брейках.

– Как оцените свою физическую форму? Потому что в сумме вы провели сегодня больше двух часов на корте, а накануне у вас был тяжелый матч с Анной Бондар.

– Нормально. Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра. Но в целом я довольна, что физически выдержала такой тяжелый матч. Было много длинных розыгрышей, тяжелых мячей, которые нужно было доставать, и в такой, хорошей опоре ног их перебивать. Поэтому, повторюсь, посмотрим, как восстановлюсь, но на данный момент все в порядке.



– Если бы дело дошло до третьего сета, как вы думаете, вы бы провели его на таком же уровне? Были готовы физически к решающему сету?

– В целом я чувствовала себя хорошо. Понятно, что к третьему сету усталость была бы, как у меня, так и у нее. Но в таких матчах играет роль и адреналин, особенно на больших турнирах, в решающих моментах. Он помогает держаться на уровне. А все, что касается восстановления – это уже вопрос следующего дня. Сейчас главное – хорошо восстановиться, и у меня со мной здесь мой физиотерапевт, который знает, как это лучше всего сделать.



– Хотелось бы немного углубиться в детали. Было видно, что у вас с тренером был какой-то интересный диалог во втором сете. Если можно – расскажите, о чем шла речь?

– Мы обсуждали несколько моментов, особенно пару брейк-пойнтов, которые мне не удалось реализовать. Был обидный розыгрыш, когда я могла повести – ошиблась на укороченном ударе. По-моему, это было как раз при счете 3:3. Такие эпизоды всегда досадны, особенно когда есть шанс перехватить инициативу.



Он посоветовал мне играть активнее, немного больше давить на соперницу. Потому что когда она стоит в корте и сама атакует, потом очень трудно перехватить инициативу. Он дал мне пару тактических рекомендаций, в том числе по подаче – несколько конкретных моментов, которые стоило использовать. Сейчас такая поддержка разрешена, так почему бы и нет? Особенно в такие моменты матча нужно быть максимально сосредоточенной на тактике и своих действиях на 100%.



– Матч очень понравился, особенно финальный розыгрыш - было классно обвести и поставить точку именно так. Этот длинный матч подарил вам что-то новое в понимании того, где вы сейчас находитесь?

– Такие матчи всегда очень приятно выигрывать, особенно когда соперница играет на своем максимуме. Думаю, она сегодня показала все, на что способна. Несмотря на ее рейтинг, она была очень опасна. У нее были шансы выиграть и первый сет, и во втором на тай-брейке она вела 4-2. Поэтому я особенно рада, что смогла выдержать все это и победить.



Такие победы, они подтверждают мой рейтинг, мои возможности, мою силу воли. Это придает уверенности. У меня уже было достаточно подобных матчей, и каждый из них доказывает, что все-таки не зря, я игрок высокого уровня (смеется).