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Ролан Гаррос
31 мая 2025, 12:09 | Обновлено 31 мая 2025, 12:50
377
0

ПАОЛИНИ – о Свитолиной: «Она очень непростая соперница. Будет тяжелый матч»

Прошлогодняя финалистка Ролан Гаррос дала послематчевые комментарии

31 мая 2025, 12:09 | Обновлено 31 мая 2025, 12:50
377
0
ПАОЛИНИ – о Свитолиной: «Она очень непростая соперница. Будет тяжелый матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Четвертая ракетка мира и прошлогодняя финалистка Ролан Гаррос Жасмин Паолини прокомментировала свою победу в матче третьего круга против Юлии Стародубцевой и поделилась ожиданиями от предстоящего поединка против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

«В начале матча чувствовала себя не очень комфортно, хотя хорошо размялась утром. Тем не менее, на корте сразу было тяжеловато. Был ветер, и мяч вел себя совсем иначе. В прошлый раз я играла под крышей, было очень влажно, мячи быстро становились тяжелыми, отскакивали низко, и их было проще контролировать. Сегодня все было иначе. Но если мне удается почувствовать ритм, правильно вращать мяч и играть агрессивно, то такие условия тоже мне подходят.

Конечно, сейчас все немного иначе. Есть небольшое напряжение, без него никак, но я его воспринимаю уже по-другому. Первый круг, как и в прошлом году, был непростым – я не показывала лучшую игру, но потом от матча к матчу чувствовала себя все лучше. В прошлом году я приехала в Париж, имея за плечами только одну вторую неделю на мейджоре в Австралии. Тогда мне хотелось это повторить. Но тогда у меня не было той стабильности, которая есть сейчас. Так что, да, это и есть главное отличие.

Также, думаю теперь моя уверенность оказывает влияние на соперниц. Я это знаю по себе – когда ты играешь против топовых игроков, хочется показать свой максимум. Иногда даже спешишь, хочешь сыграть что-то невероятное. Так что я надеюсь, что мои соперницы тоже это чувствуют, как чувствовала раньше я. Что тут сказать – это часть игры.

Мы с Элиной вместе не раз тренировались. Она сейчас показывает очень сильный теннис, выиграла много матчей на грунте, хорошо выступила в Руане, в Мадриде. Она очень непростая соперница.

В Австралии, в этом году, я выиграла у нее первый сет, а потом просто перестала успевать за ее мячом, с середины второго сета у меня не получалось вообще ничего. Это будет точно тяжелый матч, мне придется показывать свой лучший теннис».

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Ролан Гаррос 2025 Жасмин Паолини Юлия Стародубцева Элина Свитолина
Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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