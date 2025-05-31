Кварцяный объяснил, почему ПСЖ обыграет Интер в финале Лиги чемпионов

К сегодняшнему финалу на мюнхенской «Альянц Арене» приковано внимание специалистов разного калибра.

Один из авторитетных специалистов нашего футбола Виталий Кварцяный будет с интересом наблюдать за финалом Лиги чемпионов, в котором сойдутся французский Пари Сен-Жермен и итальянский Интер. О своем видении этого противостояния он рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Я за «ПСЖ» болею с первого же тура группового турнира розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2024/25, – сказал он. – Хотя все сейчас предпочитают французский клуб, однако «Интер» - соперник не из простых. В пользу итальянцев я делал свой болельщик в полуфинальном противостоянии с «Барселоной».

– Кому сегодня будет труднее в борьбе за почетный европейский трофей – ПСЖ или Интеру?

– У самого «Интера», который двадцать раз был чемпионом Италии, есть очень интересная и одновременно сложная история. В его составе играли более закрытые в зависимости от тактики футболисты и тренеры. Например, Элленио Эррера, работавший в 60-х годах. Он использовал 5-6 защитников, строгую полузащиту, которая была ближе к обороне. Но выигрывал чемпионат Италии и Кубок чемпионов. И у "Интера" прослеживается эта традиция. Нынешний вождь миланской команды Симоне Индзаги пытается придерживаться строгих, нестандартных и закрытых схем, которые трудно предсказать. Да, «черно-синие» иногда проигрывают, но выиграть у них очень тяжело.

– Какие ваши ожидания от поединка на мюнхенской Альянц Арене?

– Мне кажется, сегодня будет один из лучших матчей розыгрыша Лиги чемпионов. Повторюсь: я буду за ПСЖ. А вот Интер, чтобы рассчитывать на успех в финале, должен перепрыгнуть сам себя. Ведь в контруктиве миланцы все же будут менее положительными и приоритетными, чем парижане. Единственное, что «ПСЖ» где-то может ловить гав. Хотя французы начали меняться: они строже действуют, играя на результат – и это мы видели в полуфинале в матчах с «Арсеналом». Если же Интер в этом матче будет играть на атаку, то он победит. Стоит только «черно-синим» закрыться в глубокой обороне, достичь результата будет трудно.

– Рискнете сделать прогноз?

- 2:1 в пользу ПСЖ.