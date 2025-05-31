Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кварцяный объяснил, почему ПСЖ обыграет Интер в финале Лиги чемпионов
Лига чемпионов
31 мая 2025, 11:07 | Обновлено 31 мая 2025, 12:13
830
0

Кварцяный объяснил, почему ПСЖ обыграет Интер в финале Лиги чемпионов

Известный специалист высказал свое мнение перед финалом ЛЧ в Мюнхене

31 мая 2025, 11:07 | Обновлено 31 мая 2025, 12:13
830
0
Кварцяный объяснил, почему ПСЖ обыграет Интер в финале Лиги чемпионов
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

К сегодняшнему финалу на мюнхенской «Альянц Арене» приковано внимание специалистов разного калибра.

Один из авторитетных специалистов нашего футбола Виталий Кварцяный будет с интересом наблюдать за финалом Лиги чемпионов, в котором сойдутся французский Пари Сен-Жермен и итальянский Интер. О своем видении этого противостояния он рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Я за «ПСЖ» болею с первого же тура группового турнира розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2024/25, – сказал он. – Хотя все сейчас предпочитают французский клуб, однако «Интер» - соперник не из простых. В пользу итальянцев я делал свой болельщик в полуфинальном противостоянии с «Барселоной».

– Кому сегодня будет труднее в борьбе за почетный европейский трофей – ПСЖ или Интеру?

– У самого «Интера», который двадцать раз был чемпионом Италии, есть очень интересная и одновременно сложная история. В его составе играли более закрытые в зависимости от тактики футболисты и тренеры. Например, Элленио Эррера, работавший в 60-х годах. Он использовал 5-6 защитников, строгую полузащиту, которая была ближе к обороне. Но выигрывал чемпионат Италии и Кубок чемпионов. И у "Интера" прослеживается эта традиция. Нынешний вождь миланской команды Симоне Индзаги пытается придерживаться строгих, нестандартных и закрытых схем, которые трудно предсказать. Да, «черно-синие» иногда проигрывают, но выиграть у них очень тяжело.

– Какие ваши ожидания от поединка на мюнхенской Альянц Арене?

– Мне кажется, сегодня будет один из лучших матчей розыгрыша Лиги чемпионов. Повторюсь: я буду за ПСЖ. А вот Интер, чтобы рассчитывать на успех в финале, должен перепрыгнуть сам себя. Ведь в контруктиве миланцы все же будут менее положительными и приоритетными, чем парижане. Единственное, что «ПСЖ» где-то может ловить гав. Хотя французы начали меняться: они строже действуют, играя на результат – и это мы видели в полуфинале в матчах с «Арсеналом». Если же Интер в этом матче будет играть на атаку, то он победит. Стоит только «черно-синим» закрыться в глубокой обороне, достичь результата будет трудно.

– Рискнете сделать прогноз?

- 2:1 в пользу ПСЖ.

По теме:
Пресс-конференция Индзаги накануне финала Лиги чемпионов против ПСЖ
ЦАРА – о серебре УПЛ, своих дублях и финале ЛЧ с албанцем Асллани
ВИДЕО. Пилот Формулы-1 доставил официальный мяч на финал Лиги чемпионов
Виталий Кварцяный Лига чемпионов Интер Милан инсайд ПСЖ ПСЖ - Интер
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером
Футбол | 30 мая 2025, 20:39 5
Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером
Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером

Хоан Гарсия узнал об интересе со стороны королевского клуба

«Это легенда». Коуч клуба УПЛ хочет подписать звезду Реала
Футбол | 31 мая 2025, 11:38 0
«Это легенда». Коуч клуба УПЛ хочет подписать звезду Реала
«Это легенда». Коуч клуба УПЛ хочет подписать звезду Реала

Младен Бартулович расхвалил Луку Модрича

Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Теннис | 30.05.2025, 23:28
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Футбол | 31.05.2025, 09:22
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Футбол | 31.05.2025, 09:28
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
29.05.2025, 08:51 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
29.05.2025, 15:41 6
Другие виды
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
30.05.2025, 03:47 1
Футбол
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
30.05.2025, 02:50
Бокс
Реал и Атлетико готовят безумный обмен звездами. Как это возможно?
Реал и Атлетико готовят безумный обмен звездами. Как это возможно?
29.05.2025, 13:20 1
Футбол
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
29.05.2025, 19:25 16
Теннис
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 15:25 3
Теннис
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
29.05.2025, 12:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем