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  4. Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 11:17 |
2636
0

Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро

«Полесье» заинтересовано в услугах Александра Мартынюка и Георгия Ермакова

31 мая 2025, 11:17 |
2636
0
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
ФК Александрия. Руслан Ротань

Житомирское «Полесье» накануне объявило о начале сотрудничества с известным украинским специалистом Русланом Ротанем, который во главе «Александрии» достаточно неожиданно завоевал серебро в чемпионате.

Новый наставник «волков» начал планировать трансферную кампанию, чтобы усилиться перед стартом нового сезона. «Полесье» попробует свои силы в Лиге конференций 2025/26.

По сообщениям источника, вслед за Ротанем в Житомир могут перебраться два футболиста, которые сезон 2024/25 провели в составе «Александрии». Первый из них – голкипер Георгий Ермаков, контракт которого принадлежит израильскому клубу «Маккаби» Хайфа.

Второй игрок – защитник Александр Мартынюк. 23-летний футболист стал одним из лидеров «горожан» и получил дебютный вызов в национальную сборную Украины. Однако борьбу за этого футболиста, который играет на левом фланге обороны, также ведет и харьковский «Металлист 1925».

«Полесье» заинтересовано в приобретении Ермакова и Мартынюка, чтобы успешно бороться в чемпионате и еврокубках. Кроме того, житомирский коллектив намерен усилиться двумя легионерами, однако их имена пока неизвестны.

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Ротань обратился к Александрии после своего перехода в житомирское Полесье
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Николай Титюк Источник: Telegram
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