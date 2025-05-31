Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро

Житомирское «Полесье» накануне объявило о начале сотрудничества с известным украинским специалистом Русланом Ротанем, который во главе «Александрии» достаточно неожиданно завоевал серебро в чемпионате.

Новый наставник «волков» начал планировать трансферную кампанию, чтобы усилиться перед стартом нового сезона. «Полесье» попробует свои силы в Лиге конференций 2025/26.

По сообщениям источника, вслед за Ротанем в Житомир могут перебраться два футболиста, которые сезон 2024/25 провели в составе «Александрии». Первый из них – голкипер Георгий Ермаков, контракт которого принадлежит израильскому клубу «Маккаби» Хайфа.

Второй игрок – защитник Александр Мартынюк. 23-летний футболист стал одним из лидеров «горожан» и получил дебютный вызов в национальную сборную Украины. Однако борьбу за этого футболиста, который играет на левом фланге обороны, также ведет и харьковский «Металлист 1925».

«Полесье» заинтересовано в приобретении Ермакова и Мартынюка, чтобы успешно бороться в чемпионате и еврокубках. Кроме того, житомирский коллектив намерен усилиться двумя легионерами, однако их имена пока неизвестны.