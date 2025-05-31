Дембеле назвал игрока, который мог бы усилить ПСЖ перед финалом ЛЧ
Усман заговорил о Килиане Мбаппе перед финалом Лиги чемпионов
Лидер ПСЖ Усман Дембеле оценил влияние Килиана Мбаппе на игру парижского клуба накануне финального матча Лиги чемпионов, где его команда сыграет против миланского «Интера».
- Является ли ПСЖ сильнее без Килиана Мбаппе?
– Возможно, с Килианом мы были бы еще сильнее. Неизвестно, как все сложилось бы. Мбаппе мечтал играть в «Реале», а ПСЖ продолжает свой путь. Есть «до» и «после» Килиана.
Мы желаем ему удачи. Мы сосредоточены на себе и на сезоне, который хотели провести, – сказал Дембеле.
Матч ПСЖ – Интер запланирован на субботу, 31 мая. Стартовый свисток на Альянц Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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