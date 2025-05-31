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Лига чемпионов
31 мая 2025, 10:29 | Обновлено 31 мая 2025, 10:30
275
0

Дембеле назвал игрока, который мог бы усилить ПСЖ перед финалом ЛЧ

Усман заговорил о Килиане Мбаппе перед финалом Лиги чемпионов

31 мая 2025, 10:29 | Обновлено 31 мая 2025, 10:30
275
0
Дембеле назвал игрока, который мог бы усилить ПСЖ перед финалом ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Лидер ПСЖ Усман Дембеле оценил влияние Килиана Мбаппе на игру парижского клуба накануне финального матча Лиги чемпионов, где его команда сыграет против миланского «Интера».

- Является ли ПСЖ сильнее без Килиана Мбаппе?

– Возможно, с Килианом мы были бы еще сильнее. Неизвестно, как все сложилось бы. Мбаппе мечтал играть в «Реале», а ПСЖ продолжает свой путь. Есть «до» и «после» Килиана.

Мы желаем ему удачи. Мы сосредоточены на себе и на сезоне, который хотели провести, – сказал Дембеле.

Матч ПСЖ – Интер запланирован на субботу, 31 мая. Стартовый свисток на Альянц Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Усман Дембеле Килиан Мбаппе Лига чемпионов ПСЖ Интер Милан ПСЖ - Интер
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
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