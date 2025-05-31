Дембеле назвал игрока, который мог бы усилить ПСЖ перед финалом ЛЧ

Лидер ПСЖ Усман Дембеле оценил влияние Килиана Мбаппе на игру парижского клуба накануне финального матча Лиги чемпионов, где его команда сыграет против миланского «Интера».

- Является ли ПСЖ сильнее без Килиана Мбаппе?

– Возможно, с Килианом мы были бы еще сильнее. Неизвестно, как все сложилось бы. Мбаппе мечтал играть в «Реале», а ПСЖ продолжает свой путь. Есть «до» и «после» Килиана.

Мы желаем ему удачи. Мы сосредоточены на себе и на сезоне, который хотели провести, – сказал Дембеле.

Матч ПСЖ – Интер запланирован на субботу, 31 мая. Стартовый свисток на Альянц Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.