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Лига чемпионов
31 мая 2025, 11:21 |
552
0

Полузащитник ПСЖ призывает Энрике выйти на поле в финале Лиги чемпионов

Фабиан Руис похвалил Луиса Энрике за трудоспособность на тренировках

31 мая 2025, 11:21 |
552
0
Полузащитник ПСЖ призывает Энрике выйти на поле в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Руис

Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис высказался о главном тренере парижской команды Луисе Энрике в преддверии финала Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Он по-настоящему увлечен футболом, буквально живет им. Кажется, он целыми днями думает о футболе, о стратегии. За пределами поля - это очень открытый и душевный человек, всегда заботящийся и проявляющий внимание к игрокам.

Он постоянно тренируется. Очень любит велосипед, разные тренировки, следит за собой. Правильно питается. Это потрясающе – видеть, что спустя столько лет он по-прежнему в великолепной форме. Думаю, он еще может с нами посоревноваться.

Я уже выигрывал Евро со сборной Испании, теперь хочу добиться того же с клубом. С «ПСЖ» мы хотели войти в историю, и сейчас находимся в шаге от этого. Почему бы не помечтать об этом? На самом деле, эта команда, это город, эта страна – все они заслуживают этого», – сказал Руис.

Матч ПСЖ – Интер запланирован на субботу, 31 мая. Стартовый свисток на Альянц Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Фабиан Руис Луис Энрике ПСЖ Интер Милан Лига чемпионов ПСЖ - Интер
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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