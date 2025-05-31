Маркиньос объяснил, почему ПСЖ должен триумфовать в Лиге чемпионов

Капитан ПСЖ Маркиньос поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, где его команда сыграет против миланского «Интера».

«Я действительно люблю эту команду. Мне нравится то, что мы делаем друг для друга. Для меня большая честь быть частью этой команды.

Нас ждет отличный матч. У нас своя философия игры, а у «Интера» – своя. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ситуация сложилась в нашу пользу.

Я не хочу упустить эту возможность. Мы надеемся насладиться этим моментом, ведь так сложно пробиться в финал турнира. Теперь все зависит от нас: мы должны выполнить свою работу, выиграть трофей и привезти его в Париж для наших болельщиков, для наших семей», – сказал Маркиньос.

Матч ПСЖ – Интер запланирован на субботу, 31 мая. Стартовый свисток на Альянц Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.