Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николо БАРЕЛЛА: «Каждый ребенок мечтает сыграть в таком матче»
Лига чемпионов
31 мая 2025, 09:03 |
65
1

Николо БАРЕЛЛА: «Каждый ребенок мечтает сыграть в таком матче»

Итальянец высказался перед финалом Лиги чемпионов против ПСЖ

31 мая 2025, 09:03 |
65
1
Николо БАРЕЛЛА: «Каждый ребенок мечтает сыграть в таком матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, где его команда встретится с французским ПСЖ.

«Как два года назад, мы сделаем все возможное, чтобы победить. «ПСЖ» – отличная команда, как и «Ман Сити» в 2023-м.

Это будет сложная игра, соперник очень активно прессингует. Нам нужно выявить свои лучшие качества. Надо быстро атаковать.

В любом финале играть очень приятно. Трудно, но здорово. Любой ребенок хочет играть в таких матчах. Я не могу дождаться начала.

У них отличная команда. Мы хотим победить и подарить себе отличную концовку сезона. Я всегда мечтал играть в финалах, а сейчас мечтаю выиграть финал», – сказал Барелла.

Матч ПСЖ – Интер запланирован на субботу, 31 мая. Стартовый свисток на Альянц Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Блохин дал свой прогноз на финал Лиги чемпионов между Интером и ПСЖ
ПСЖ – Интер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
ВИДЕО. Пресс-конференция Луиса Энрике перед финалом ЛЧ между ПСЖ и Интером
Николо Барелла Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 30 мая 2025, 15:25 3
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Поединок 1/16 финала состоится 30 мая и начнется не ранее 17:30 по Киеву

Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Футбол | 31 мая 2025, 08:43 0
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории

Роналду может вернуться в Мадрид

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Футбол | 30.05.2025, 21:53
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Футбол | 30.05.2025, 11:43
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
ВИДЕО. Суперудар Свитолиной с бекхэнда по линии на матчболе против Перы
Теннис | 31.05.2025, 01:10
ВИДЕО. Суперудар Свитолиной с бекхэнда по линии на матчболе против Перы
ВИДЕО. Суперудар Свитолиной с бекхэнда по линии на матчболе против Перы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Удачі!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«СБУ, ваши действия?» Воин Азова отреагировал на приезд Ломаченко в Украину
«СБУ, ваши действия?» Воин Азова отреагировал на приезд Ломаченко в Украину
29.05.2025, 10:56 13
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 1
Бокс
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 23:28 58
Теннис
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
30.05.2025, 08:51 5
Футбол
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
29.05.2025, 08:51 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем