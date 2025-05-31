Николо БАРЕЛЛА: «Каждый ребенок мечтает сыграть в таком матче»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, где его команда встретится с французским ПСЖ.

«Как два года назад, мы сделаем все возможное, чтобы победить. «ПСЖ» – отличная команда, как и «Ман Сити» в 2023-м.

Это будет сложная игра, соперник очень активно прессингует. Нам нужно выявить свои лучшие качества. Надо быстро атаковать.

В любом финале играть очень приятно. Трудно, но здорово. Любой ребенок хочет играть в таких матчах. Я не могу дождаться начала.

У них отличная команда. Мы хотим победить и подарить себе отличную концовку сезона. Я всегда мечтал играть в финалах, а сейчас мечтаю выиграть финал», – сказал Барелла.

Матч ПСЖ – Интер запланирован на субботу, 31 мая. Стартовый свисток на Альянц Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.