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  4. Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 09:22 |
249
0

Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1

Георгий Ермаков не верит в ликвидацию «Александрии»

31 мая 2025, 09:22 |
249
0
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков

Украинский голкипер Георгий Ермаков, в нынешнем сезоне выступавший за «Александрию» на правах аренды, ответил Виктору Леоненко, заявившему, что клуб может исчезнуть с футбольной карты Украины.

– Вы покинули Александрию. Ротань ушел. Кампуш не намерен оставаться. Наверное, это далеко не полный список. Почему так происходит, что после такого успеха все расходятся?

– Здесь всех все равно ровнять нельзя, ведь у всех своя ситуация. Я, к примеру, выступал в аренде. У Руслана Петровича завершился контракт, и он принял решение завершить сотрудничество. По Кампушу, то, как я знаю, у него есть действительное соглашение. Поэтому здесь нужно каждую ситуацию разбирать по отдельности и однозначного ответа нет.

– Виктор Леоненко в одном из интервью сказал, что ФК Александрия может повторить судьбу Днепра-1, то есть исчезнуть с футбольной карты Украины. Успокоите болельщиков или как?

– Исчезновения точно не будет. Такой судьбы, как у Днепра-1, я думаю, что не произойдет, – сказал голкипер.

По итогам нынешнего сезона «Александрия» квалифицировалась в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда. Команду уже покинули главный тренер Руслан Ротань и спортивный директор Иван Телько.

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Георгий Ермаков Александрия Виктор Леоненко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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