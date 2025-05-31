Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1

Украинский голкипер Георгий Ермаков, в нынешнем сезоне выступавший за «Александрию» на правах аренды, ответил Виктору Леоненко, заявившему, что клуб может исчезнуть с футбольной карты Украины.

– Вы покинули Александрию. Ротань ушел. Кампуш не намерен оставаться. Наверное, это далеко не полный список. Почему так происходит, что после такого успеха все расходятся?

– Здесь всех все равно ровнять нельзя, ведь у всех своя ситуация. Я, к примеру, выступал в аренде. У Руслана Петровича завершился контракт, и он принял решение завершить сотрудничество. По Кампушу, то, как я знаю, у него есть действительное соглашение. Поэтому здесь нужно каждую ситуацию разбирать по отдельности и однозначного ответа нет.

– Виктор Леоненко в одном из интервью сказал, что ФК Александрия может повторить судьбу Днепра-1, то есть исчезнуть с футбольной карты Украины. Успокоите болельщиков или как?

– Исчезновения точно не будет. Такой судьбы, как у Днепра-1, я думаю, что не произойдет, – сказал голкипер.

По итогам нынешнего сезона «Александрия» квалифицировалась в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда. Команду уже покинули главный тренер Руслан Ротань и спортивный директор Иван Телько.