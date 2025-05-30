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Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 12:04 | Обновлено 30 мая 2025, 12:05
1492
1

Экс-коуч Александрии: «Мы бы стали чемпионами. Говорили без него нам жопа»

Сергей Кравченко высказался о важности Хуана Безерры для горожан

30 мая 2025, 12:04 | Обновлено 30 мая 2025, 12:05
1492
1
Экс-коуч Александрии: «Мы бы стали чемпионами. Говорили без него нам жопа»
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Бывший тренер «Александрии» Сергей Кравченко высказался о важности бразильского вингера Хуана Безерры для команды:

«В начале были вопросы по обороне. Но потом он сделал шаг вперед – как для бразильца, по моему мнению, очень серьезный. Он тоже может обыграть один в один, хорошая скорость, добавил в тактическом плане. Даже когда Безерра стал нашей звездой, то также оставался скромным парнем, который тренируется на 100%. Думаю, что это качественный футболист не только для УПЛ, но и для европейских чемпионатов. Есть вингеры, которые скоростные, но при этом не очень выносливые. Хуан – наоборот, может спокойно выдерживать 90 минут. Когда мы заменяли его за 5-10 минут до конца, то расстраивался, потому что хотел играть.

Жаль, что он травмировался и пропустил последние туры. После сезона легко говорить, но, возможно, если бы Безерра не выбыл, то мы стали бы чемпионами. Очень не хватало Хуана, особенно его игры один в один. В то же время отмечу, что Артем Козак хорошо его заменил и помог, хотя это разные профайлы. И без Хуана мы все равно боролись за золото. В прошлом году я слышал, мол: «Да Безерра – это полкоманды. Уберите его, и «Александрия» до ворот не дойдет. Голов не будет, без него им жопа». А тут мы сыграли без него – и по очкам во втором круге на первом месте. Нас радует, что даже без ключевого игрока атаки мы держали уровень и набирали баллы. Это показатель игры всей команды. Это не только Безерра, Шабанов или кто-то другой. Кто бы ни выпадал – мы оставались тем же коллективом на поле».

Ранее сообщалось, что Сергей Кравченко, как и Руслан Ротань, продолжит карьеру в «Полесье».

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Сергей Кравченко Хуан Альвина Безерра Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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