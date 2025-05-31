Ротань не прощался? Лидер Александрии узнал об уходе коуча в Instagram

Украинский голкипер Георгий Ермаков, который в нынешнем сезоне выступал за «Александрию» на правах аренды, рассказал, как узнал об уходе из клуба Руслана Ротаня.

– Накануне беседы стало известно, что Руслан Ротань покинул Александрию, а затем возглавил Полесье. Знали об этом?

– Нет, я так же, как и все увидел этот пост в Instagram. Думаю, все, кто интересуется футболом, понимали, что есть какая-то неопределенность, и у Руслана Петровича истекает контракт. А о завершении сотрудничества я узнал из интернета, – сказал голкипер.

По итогам нынешнего сезона Александрия квалифицировалась в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда. Команду уже покинули главный тренер Руслан Ротань и спортивный директор Иван Телько.