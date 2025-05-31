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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 10:53 | Обновлено 31 мая 2025, 12:32
676
0

Ротань не прощался? Лидер Александрии узнал об уходе коуча в Instagram

Георгий Ермаков заявил, что узнал об уходе Руслана Ротаня в Instagram

31 мая 2025, 10:53 | Обновлено 31 мая 2025, 12:32
676
0
Ротань не прощался? Лидер Александрии узнал об уходе коуча в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Украинский голкипер Георгий Ермаков, который в нынешнем сезоне выступал за «Александрию» на правах аренды, рассказал, как узнал об уходе из клуба Руслана Ротаня.

– Накануне беседы стало известно, что Руслан Ротань покинул Александрию, а затем возглавил Полесье. Знали об этом?

– Нет, я так же, как и все увидел этот пост в Instagram. Думаю, все, кто интересуется футболом, понимали, что есть какая-то неопределенность, и у Руслана Петровича истекает контракт. А о завершении сотрудничества я узнал из интернета, – сказал голкипер.

По итогам нынешнего сезона Александрия квалифицировалась в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда. Команду уже покинули главный тренер Руслан Ротань и спортивный директор Иван Телько.

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Руслан Ротань Георгий Ермаков Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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