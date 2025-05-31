Стал известен фаворит на вакантный пост спортивного директора Александрии

Главным претендентом на вакантную должность спортивного директора «Александрии» является Евгений Кочерга, который до этого исполнял обязанности директора академии.

30 мая футбольный клуб «Александрия» объявил об уходе из команды спортивного директора Ивана Телько, который занимал эту должность с лета 2024 года и приложил значительные усилия к успешному сезону команды, финишировавшей второй в УПЛ.

После успешного сезона команда претерпела кадровые изменения: кроме ухода Телько, клуб покинул и главный тренер Руслан Ротань, который перешёл в «Полесье».

Также команду покинут несколько важных игроков – вратарь Георгий Ермаков и полузащитник Иван Калюжный.