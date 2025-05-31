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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 06:09 | Обновлено 31 мая 2025, 06:22
1003
0

Стал известен фаворит на вакантный пост спортивного директора Александрии

На должность может быть назначен Евгений Кочерга, и.о. директора академии

31 мая 2025, 06:09 | Обновлено 31 мая 2025, 06:22
1003
0
Стал известен фаворит на вакантный пост спортивного директора Александрии
ФК Алексанлрия. Евгений Кочерга

Главным претендентом на вакантную должность спортивного директора «Александрии» является Евгений Кочерга, который до этого исполнял обязанности директора академии.

30 мая футбольный клуб «Александрия» объявил об уходе из команды спортивного директора Ивана Телько, который занимал эту должность с лета 2024 года и приложил значительные усилия к успешному сезону команды, финишировавшей второй в УПЛ.

После успешного сезона команда претерпела кадровые изменения: кроме ухода Телько, клуб покинул и главный тренер Руслан Ротань, который перешёл в «Полесье».

Также команду покинут несколько важных игроков – вратарь Георгий Ермаков и полузащитник Иван Калюжный.

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Иван Телько Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу отставка спортивный директор Александрия Украинская Премьер-лига Иван Калюжный Георгий Ермаков Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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