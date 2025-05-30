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Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 20:22 | Обновлено 30 мая 2025, 20:50
1017
3

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался со спортивным директором

Александрия подтвердила уход Телько

30 мая 2025, 20:22 | Обновлено 30 мая 2025, 20:50
1017
3
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался со спортивным директором
ФК Александрия

Клуб УПЛ Александрия объявил об уходе из команды спортивного директора Ивана Телько. Функционер ушел из клуба вслед за тренером Русланом Ротанем, который перебрался в Полесье.

Телько работал на своей должности с июля 2024 года.

Александрия провела лучший сезон в своей истории, финишировав в УПЛ на второй позиции, однако потеряла не только тренера, но и ряд лидеров.

Команду покинут вратарь Георгий Ермаков и хавбек Иван Калюжный.

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Александрия Иван Телько Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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MIRRA
Для повного щастя - нехай знімуться перед стартом єврокубків як Дніпро-1, коли вже не можна буди замінити іншим представником....
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+1
Oleksandr
Ну все, посипався клуб.. навіть сезон не змогли протриматись і це ж навіть із єврокубками у плані. Знову буде швидкий виліт і ситуація на межі виживання 😑
Для чого було рватись у топ, щоб так посипатись.. краще би вже Карпати були у єврокубках 😐
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0
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