ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался со спортивным директором

Клуб УПЛ Александрия объявил об уходе из команды спортивного директора Ивана Телько. Функционер ушел из клуба вслед за тренером Русланом Ротанем, который перебрался в Полесье.

Телько работал на своей должности с июля 2024 года.

Александрия провела лучший сезон в своей истории, финишировав в УПЛ на второй позиции, однако потеряла не только тренера, но и ряд лидеров.

Команду покинут вратарь Георгий Ермаков и хавбек Иван Калюжный.