Украина. Премьер лига30 мая 2025, 20:22 | Обновлено 30 мая 2025, 20:50
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался со спортивным директором
Александрия подтвердила уход Телько
30 мая 2025, 20:22 | Обновлено 30 мая 2025, 20:50
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Клуб УПЛ Александрия объявил об уходе из команды спортивного директора Ивана Телько. Функционер ушел из клуба вслед за тренером Русланом Ротанем, который перебрался в Полесье.
Телько работал на своей должности с июля 2024 года.
Александрия провела лучший сезон в своей истории, финишировав в УПЛ на второй позиции, однако потеряла не только тренера, но и ряд лидеров.
Команду покинут вратарь Георгий Ермаков и хавбек Иван Калюжный.
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Для чого було рватись у топ, щоб так посипатись.. краще би вже Карпати були у єврокубках 😐