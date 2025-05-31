Продолжается продажа билетов на турнир сборной Украины в Канаде

В июне 2025 года сборная Украины впервые в истории проведет официальные матчи в Канаде.

Готовясь к отбору на ЧМ-2026, сине-желтые вместе с командами Канады, Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара примут участие в турнире Canadian Shield, который пройдет в Торонто.

В рамках этого исторического для нашей команды соревнования она проведет два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году примет поединки финальной части чемпионата мира.

7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяевами, Канадой (начало встречи – в 21:30 по Киеву), а 10 июня – с Новой Зеландией в 23:00.

Болельщики сине-желтых могут приобрести билеты на эти матчи по соответствующим ссылкам: