Продолжается продажа билетов на турнир сборной Украины в Канаде
Украинская команда сыграет против сборной Канады и команды Новой Зеландии
В июне 2025 года сборная Украины впервые в истории проведет официальные матчи в Канаде.
Готовясь к отбору на ЧМ-2026, сине-желтые вместе с командами Канады, Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара примут участие в турнире Canadian Shield, который пройдет в Торонто.
В рамках этого исторического для нашей команды соревнования она проведет два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году примет поединки финальной части чемпионата мира.
7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяевами, Канадой (начало встречи – в 21:30 по Киеву), а 10 июня – с Новой Зеландией в 23:00.
Болельщики сине-желтых могут приобрести билеты на эти матчи по соответствующим ссылкам:
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