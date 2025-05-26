Где Украина проведет матчи квалификации ЧМ? Назван приоритетный вариант
Скорее всего, сине-желтые будут играть на арене в польском Вроцлаве
Стало известно, где сборная Украины может провести домашние матчи в отборе к чемпионату мира 2026 по футболу.
Приоритетной ареной для проведения поединков сине-желтых является стадион в польском Вроцлаве.
Этот выбор уже утвержден Исполкомом Украинской ассоциации футбола, однако официальное соглашение об аренде арены пока не оформлено – переговоры продолжаются.
В рамках квалификационного цикла ЧМ-2026 команда Сергея Реброва должна провести три домашних матча – против Франции (5 сентября), Азербайджана (13 октября) и Исландии (16 ноября).
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