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Чемпионат мира
26 мая 2025, 22:23 | Обновлено 26 мая 2025, 23:01
334
0

Где Украина проведет матчи квалификации ЧМ? Назван приоритетный вариант

Скорее всего, сине-желтые будут играть на арене в польском Вроцлаве

26 мая 2025, 22:23 | Обновлено 26 мая 2025, 23:01
334
0
Где Украина проведет матчи квалификации ЧМ? Назван приоритетный вариант
Вроцлав Арена

Стало известно, где сборная Украины может провести домашние матчи в отборе к чемпионату мира 2026 по футболу.

Приоритетной ареной для проведения поединков сине-желтых является стадион в польском Вроцлаве.

Этот выбор уже утвержден Исполкомом Украинской ассоциации футбола, однако официальное соглашение об аренде арены пока не оформлено – переговоры продолжаются.

В рамках квалификационного цикла ЧМ-2026 команда Сергея Реброва должна провести три домашних матча – против Франции (5 сентября), Азербайджана (13 октября) и Исландии (16 ноября).

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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