Стало известно, где в отборе к ЧМ украинцы будут принимать французов
Место проведения вскоре утвердит исполком УАФ
5 сентября сборная Украины по футболу проведет стартовый матч отбора к финальной части чемпионата мира 2026 года – с французами.
Как стало известно Sport.ua, уже достигнута договоренность, что подопечные Сергея Реброва в роли номинальных хозяев встретятся с фаворитом группового турнира в польском Вроцлаве.
По информации нашего источника, 22 мая на заседании Исполкома УАФ должно быть официально утверждено место проведения поединка Украина - Франция.
Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. В этой группе также будут выступать сборные Исландии и Азербайджана.
Ранее мы сообщали, что эксперт назвал футболиста «Динамо», который заслужил на вызов в сборную Украины.
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