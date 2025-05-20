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Сборная УКРАИНЫ
20 мая 2025, 16:28 |
85
0

Стало известно, где в отборе к ЧМ украинцы будут принимать французов

Место проведения вскоре утвердит исполком УАФ

20 мая 2025, 16:28 |
85
0
Стало известно, где в отборе к ЧМ украинцы будут принимать французов
стадион в городе Вроцлав

5 сентября сборная Украины по футболу проведет стартовый матч отбора к финальной части чемпионата мира 2026 года – с французами.

Как стало известно Sport.ua, уже достигнута договоренность, что подопечные Сергея Реброва в роли номинальных хозяев встретятся с фаворитом группового турнира в польском Вроцлаве.

По информации нашего источника, 22 мая на заседании Исполкома УАФ должно быть официально утверждено место проведения поединка Украина - Франция.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. В этой группе также будут выступать сборные Исландии и Азербайджана.

Ранее мы сообщали, что эксперт назвал футболиста «Динамо», который заслужил на вызов в сборную Украины.

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инсайд сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Сергей Ребров стадион Вроцлав
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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