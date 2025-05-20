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  4. Эксперт назвал футболиста Динамо, который заслужил вызов в сборную
Сборная УКРАИНЫ
20 мая 2025, 11:19 |
539
2

Эксперт назвал футболиста Динамо, который заслужил вызов в сборную

Олег Федорчук не понимает, почему Ребров проигнорировал Дениса Попова

20 мая 2025, 11:19 |
539
2
Эксперт назвал футболиста Динамо, который заслужил вызов в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Украинский тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук считает, что наставник национальной команды Сергей Ребров ошибся с выбором, когда проигнорировал защитника киевского «Динамо» Дениса Попова:

«То, что Попова нет – странное решение Реброва. Попов – это лидер «Динамо» в обороне. Он парень, у которого очень хорошие бойцовские качества, которые нужны этой сборной. В финале Кубка Украины он выложился на максимум и даже больше.

Такими игроками не разбрасываются. Попов, как минимум, лучше Бондаря – еще одного чемпиона мира. Но я бы и не сказал, что Денис в защитных действиях Матвиенко уступает», – подытожил Федорчук.

В текущем сезоне Денис Попов провел 35 матчей во всех турнирах, где отличился двумя забитыми голами. Сборная Украины проведет два матча на товарищеском турнире в Канаде – 7 июня против хозяев, а 10 июня встретится с Новой Зеландией.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Олег Федорчук Денис Попов Валерий Бондарь Николай Матвиенко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Gargantua81
трудно сказать, последние несколько матчей очень хорошо провел. Но если вспомнить сколько он ошибался до того, то о сборной пока рано говорить.
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-1
Юрий Кравчук
😏 Все ще не підписаний на DynamoFan? Та ти як стадіон без фанатів!
Тут:📣 Новини — свіжіші, ніж шаурма біля метро🎥 Відео — як затягнутись на 3 години, глянувши «тільки одне»🧠 Аналітика — така глибока, що лячно😂 Мемчики — смішніші, ніж коментарі футбольних експертів після 90-ї хвилини💬 Чат — де можна виговоритися, а не кричати в подушку після матчу
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-2
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