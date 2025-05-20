Эксперт назвал футболиста Динамо, который заслужил вызов в сборную
Олег Федорчук не понимает, почему Ребров проигнорировал Дениса Попова
Украинский тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук считает, что наставник национальной команды Сергей Ребров ошибся с выбором, когда проигнорировал защитника киевского «Динамо» Дениса Попова:
«То, что Попова нет – странное решение Реброва. Попов – это лидер «Динамо» в обороне. Он парень, у которого очень хорошие бойцовские качества, которые нужны этой сборной. В финале Кубка Украины он выложился на максимум и даже больше.
Такими игроками не разбрасываются. Попов, как минимум, лучше Бондаря – еще одного чемпиона мира. Но я бы и не сказал, что Денис в защитных действиях Матвиенко уступает», – подытожил Федорчук.
В текущем сезоне Денис Попов провел 35 матчей во всех турнирах, где отличился двумя забитыми голами. Сборная Украины проведет два матча на товарищеском турнире в Канаде – 7 июня против хозяев, а 10 июня встретится с Новой Зеландией.
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