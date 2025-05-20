ФЕДОРЧУК: «Нет Ярмоленко, Буяльского, есть Назарина и Пихаленок. Это как?»

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал выбор главного тренера национальной команды Сергея Реброва на товарищеские матчи, которые состоятся в Канаде:

– То есть мы имеем непонятную заявку на непонятный турнир против не очень понятных сборных?

– Выходит, что да. Ну, должна быть какая-то логика в действиях! Но я ее здесь не вижу – пусть объяснят. Может быть, это мы не очень умные.

– Если говорить об опытных исполнителях, то ветеран «Динамо» Андрей Ярмоленко и капитан «бело-синих» Виталий Буяльский вызова в сборную снова не получили.

– Зато постоянно выходящий на 15 минут игрок получил этот вызов. Имею в виду Пихаленка, который проигрывает конкуренцию в клубе и постоянно травмирован. Ну, это как? Еще в списке Назарина, который по 10-15 минут. Это как? – недоволен Федорчук.

Сборная Украины по футболу примет участие в товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. На этих соревнованиях сыграют четыре страны – помимо «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.