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Сборная УКРАИНЫ
20 мая 2025, 10:11 |
568
2

ФЕДОРЧУК: «Нет Ярмоленко, Буяльского, есть Назарина и Пихаленок. Это как?»

Известный украинский тренер прокомментировал выбор Сергея Реброва на турнир в Канаде

20 мая 2025, 10:11 |
568
2
ФЕДОРЧУК: «Нет Ярмоленко, Буяльского, есть Назарина и Пихаленок. Это как?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал выбор главного тренера национальной команды Сергея Реброва на товарищеские матчи, которые состоятся в Канаде:

– То есть мы имеем непонятную заявку на непонятный турнир против не очень понятных сборных?

– Выходит, что да. Ну, должна быть какая-то логика в действиях! Но я ее здесь не вижу – пусть объяснят. Может быть, это мы не очень умные.

– Если говорить об опытных исполнителях, то ветеран «Динамо» Андрей Ярмоленко и капитан «бело-синих» Виталий Буяльский вызова в сборную снова не получили.

– Зато постоянно выходящий на 15 минут игрок получил этот вызов. Имею в виду Пихаленка, который проигрывает конкуренцию в клубе и постоянно травмирован. Ну, это как? Еще в списке Назарина, который по 10-15 минут. Это как? – недоволен Федорчук.

Сборная Украины по футболу примет участие в товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. На этих соревнованиях сыграют четыре страны – помимо «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Олег Федорчук Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Александр Пихаленок Егор Назарина заявка
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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potemkin78
а когда проверять резерв? это товарняки, плюс к этому Ярмоленко надо отдахнуть.
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