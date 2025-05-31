31 мая в 22:00 по киевскому времени на мюнхенской «Альянц Арене» состоится финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

В решающем матче сойдутся французский ПСЖ и итальянский «Интер». Победитель игры получит самый престижный клубный трофей Европы.

Для ПСЖ это вторая попытка выиграть Лигу чемпионов после поражения в финале 2020 года. Под руководством Луиса Энрике парижская команда, имея в составе таких звезд, как Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия, уже завоевала чемпионат Франции и Кубок Франции и теперь имеет шанс на континентальный требл (или даже квадрупл, если учитывать Суперкубок Франции на старте сезона).

«Интер» сыграет свой 7-й финал Лиги чемпионов, имея три победы в активе, последняя из которых была в 2010 году. Под руководством Симоне Индзаги нерадзурри рассчитывают в атаке на Лаутаро Мартинеса и Генриха Мхитаряна.

Это первый финал Лиги чемпионов за 21 год, в котором не участвуют клубы из Англии, Испании или Германии. Победитель матча получит право сыграть за Суперкубок УЕФА и будет представлять Европу на Клубном чемпионате мира 2029 года.

Вечером 30 мая состоялась традиционная пресс-конференция. Смотрите эмоции тренера ПСЖ Луиса Энрике за день до решающего матча Лиги чемпионов.

ВИДЕО. Пресс-конференция Луиса Энрике перед финалом ЛЧ между ПСЖ и Интером