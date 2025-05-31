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Лига чемпионов
31 мая 2025, 04:15 | Обновлено 31 мая 2025, 04:24
35
0

ВИДЕО. Пресс-конференция Луиса Энрике перед финалом ЛЧ между ПСЖ и Интером

Смотрите эмоции коуча ПСЖ за день до решающего матча Лиги чемпионов

31 мая 2025, 04:15 | Обновлено 31 мая 2025, 04:24
35
0
ВИДЕО. Пресс-конференция Луиса Энрике перед финалом ЛЧ между ПСЖ и Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

31 мая в 22:00 по киевскому времени на мюнхенской «Альянц Арене» состоится финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

В решающем матче сойдутся французский ПСЖ и итальянский «Интер». Победитель игры получит самый престижный клубный трофей Европы.

Для ПСЖ это вторая попытка выиграть Лигу чемпионов после поражения в финале 2020 года. Под руководством Луиса Энрике парижская команда, имея в составе таких звезд, как Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия, уже завоевала чемпионат Франции и Кубок Франции и теперь имеет шанс на континентальный требл (или даже квадрупл, если учитывать Суперкубок Франции на старте сезона).

«Интер» сыграет свой 7-й финал Лиги чемпионов, имея три победы в активе, последняя из которых была в 2010 году. Под руководством Симоне Индзаги нерадзурри рассчитывают в атаке на Лаутаро Мартинеса и Генриха Мхитаряна.

Это первый финал Лиги чемпионов за 21 год, в котором не участвуют клубы из Англии, Испании или Германии. Победитель матча получит право сыграть за Суперкубок УЕФА и будет представлять Европу на Клубном чемпионате мира 2029 года.

Вечером 30 мая состоялась традиционная пресс-конференция. Смотрите эмоции тренера ПСЖ Луиса Энрике за день до решающего матча Лиги чемпионов.

ВИДЕО. Пресс-конференция Луиса Энрике перед финалом ЛЧ между ПСЖ и Интером

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Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер видео пресс-конференция Луис Энрике
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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