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  4. КРАВЧЕНКО: «Судейство стало лучше. Раньше Александрии не дали бы 2-е место»
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 03:23 | Обновлено 31 мая 2025, 03:34
48
0

КРАВЧЕНКО: «Судейство стало лучше. Раньше Александрии не дали бы 2-е место»

Экс-тренер Александрии поделился мнениями о судействе в УПЛ

31 мая 2025, 03:23 | Обновлено 31 мая 2025, 03:34
48
0
КРАВЧЕНКО: «Судейство стало лучше. Раньше Александрии не дали бы 2-е место»
ФК Александрия. Сергей Кравченко

Бывший тренер «Александрии» Сергей Кравченко поделился мнением о судействе в УПЛ.

«Что касается судейства, то хочу сказать – оно стало гораздо лучше. В 10–20 раз лучше, чем было 10 лет назад.

Уверен, раньше никогда в жизни не позволили бы «Александрии» занять второе место.

Сейчас VAR, полиграфы, пресса, блогеры, журналисты – все отслеживается. Это круто. Наш футбол меняется в лучшую сторону».

В сезоне 2024/25 «Динамо» стало чемпионом Украины, а «Александрия» сенсационно завоевала серебро, обойдя «Шахтер».

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Сергей Кравченко чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига судейство
Николай Степанов Источник: Трибуна
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