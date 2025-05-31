КРАВЧЕНКО: «Судейство стало лучше. Раньше Александрии не дали бы 2-е место»
Экс-тренер Александрии поделился мнениями о судействе в УПЛ
Бывший тренер «Александрии» Сергей Кравченко поделился мнением о судействе в УПЛ.
«Что касается судейства, то хочу сказать – оно стало гораздо лучше. В 10–20 раз лучше, чем было 10 лет назад.
Уверен, раньше никогда в жизни не позволили бы «Александрии» занять второе место.
Сейчас VAR, полиграфы, пресса, блогеры, журналисты – все отслеживается. Это круто. Наш футбол меняется в лучшую сторону».
В сезоне 2024/25 «Динамо» стало чемпионом Украины, а «Александрия» сенсационно завоевала серебро, обойдя «Шахтер».
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