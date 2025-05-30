ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назвал штаб, с которым будет работать в Полесье
Коуч не стал менять свой тренерский штаб
Украинский специалист Руслан Ротань, недавно возглавивший житомирское «Полесье», назвал свой тренерский штаб. Об этом пишет пресс-служба «волков».
В тренерский штаб Ротаня вошли:
- Старший тренер и главный помощник - Сергей Кравченко;
- Тренер-аналитик - Евгений Гресь;
- Тренер из атакующего звена – Алексей Антонов;
- Тренер вратарей — Владимир Тименко;
- Тренер защитников Сергей Симоненко;
- Тренеры по физической подготовке – Владимир Деуль и Евгений Барышников.
Предыдущей командой Руслана Ротаня была Александрия, с которой в сезоне 2024/25 он финишировал на историческом 2-м месте в чемпионате Украины. Также Руслан возглавлял молодежную сборную Украины, с которой доходил до полуфинала молодежного Евро-2023 и олимпийскую сборную Украины, с которой принимал участие на Олимпиаде в Париже.
Сезон УПЛ 2024/25 «Полесье» завершило на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах чемпионата Украины.
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