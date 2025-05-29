ВИДЕО. Ротань дал первый комментарий в качестве тренера Полесья
Руслан Ротань позитивно настроен на работу с житомирским клубом
Украинский тренер Руслан Ротань дал первый комментарий после подписания контракта с «Полесьем».
«Невероятные эмоции. Я очень благодарю за поддержку. И очень много мне было сообщений и на почту, и в инстаграме. Те, кто знают – и в WhattsApp со словами поддержки. И то, что я знаю, что меня ждут, мне очень приятно. Спасибо также руководству за доверие, за то что поверило в меня.
Я считаю, что все вместе мы: команда, руководство, болельщики – мы сделаем наше дело как можно лучше и будем улучшаться, потому что, в принципе, в футболе нет где-то верхней точки. Всегда есть что-то новое и всегда нужно к чему-то стремиться. Поэтому задача такая у нас».
Ранее сообщалось о том что, назван клуб, который в следующем сезоне будет тренировать Ротань.
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