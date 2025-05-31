Трубин подорожал. Обновлены цены на игроков из чемпионата Португалии
Веб-портал Transfermarkt обновил данные по португальскому чемпионату
Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин стал одним из самых дорогих голкиперов мира по версии веб-портала Transfermarkt.
Обновлены трансферные стоимости игроков чемпионата Португалии. Цена на 23-летнего украинца выросла с 25 до 28 миллионов евро, и это новый наивысший показатель в карьере Трубина. Согласно текущей оценке – он входит в топ-10 самых дорогих вратарей мира.
В сезоне 2024/25 Трубин провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей и оформил 19 «сухих» встреч. Вместе с «Бенфикой» он выиграл Кубок португальской лиги, и это его первый трофей в составе лиссабонского клуба.
Контракт Трубина с «Бенфикой» действует до июня 2028 года. Интерес к украинскому голкиперу проявляют английские гранды «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Топ-10 вратарей мира по трансферной стоимости (Transfermarkt)
Графік зміни трансферної вартості Анатолія Трубіна
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