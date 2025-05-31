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  4. Илья КРУПСКИЙ: «В сборную всегда приезжаю с приподнятым настроением»
Молодежные турниры
31 мая 2025, 02:49 | Обновлено 31 мая 2025, 02:56
19
0

Илья КРУПСКИЙ: «В сборную всегда приезжаю с приподнятым настроением»

Сборная Украины U-21 начинает подготовку к молодежному Евро-2025

31 мая 2025, 02:49 | Обновлено 31 мая 2025, 02:56
19
0
Илья КРУПСКИЙ: «В сборную всегда приезжаю с приподнятым настроением»
УАФ. Илья Крупский

Молодёжная сборная Украины отправилась на подготовительный сбор в Испанию перед Евро-2025 U-21.

Защитник Илья Крупский во время разговора с прессой сказал:

«В сборную всегда еду с приподнятым настроением, потому что это всегда круто – представлять свою страну на таких чемпионатах, на таких турнирах.

Мы настраиваемся хорошо провести этот цикл. Конечно же, подготовиться и с хорошим настроением и боевым духом покорять групповой этап».

Сборная Украины U-21 будет базироваться в Аликанте, где будет тренироваться под руководством главного тренера Унаи Мельгосы. Товарищеский матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Доминго Стэдиум».

А потом молодёжная сборная Украины будет выступать в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

ВИДЕО. Украинская молодёжка отправилась на сборы перед Евро-2025 U-21

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видео сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21 Илья Крупский
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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