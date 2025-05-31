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Молодежные турниры
31 мая 2025, 02:37 | Обновлено 31 мая 2025, 02:53
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ЕРМАКОВ: «Конкуренция – всегда хорошо. Надо фокусироваться на каждой игре»

Молодежная сборная Украины перед Евро-2025 U-21 сыграет спарринг с Испанией

31 мая 2025, 02:37 | Обновлено 31 мая 2025, 02:53
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ЕРМАКОВ: «Конкуренция – всегда хорошо. Надо фокусироваться на каждой игре»
УАФ. Георгий Ермаков

Молодежная сборная Украины отправилась на подготовительный сбор в Испанию перед Евро-2025 U-21.

Вратарь «Александрии» Георгий Ермаков во время разговора с прессой сказал:

«Конкуренция – это всегда хорошо, особенно для роста каждого из игроков, как я считаю. Один – чемпион Украины, второй играет в Ла Лиге. Будет приятно работать с ними.

Делать какие-то прогнозы – это дело очень такое специфическое, я не буду за это браться. Потому что я считаю, что все равно – какую бы силу ты в себе ни чувствовал, нужно понимать, что это спорт. И нужно фокусироваться на каждом своем следующем действии в игре и на самой игре. Поэтому я думаю, что у нас у всех будет эта мысль в голове, и мы будем это делать».

Сборная Украины U-21 будет базироваться в Аликанте, где будет тренироваться под руководством главного тренера Унаи Мельгосы. Товарищеский матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Доминго Стэдиум».

А затем молодежная сборная Украины будет выступать в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

ВИДЕО. Украинская молодежка отправилась на сборы перед Евро-2025 U-21

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видео сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Евро-2025 U-21 Георгий Ермаков Александрия
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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