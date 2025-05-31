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Молодежные турниры
31 мая 2025, 02:17 | Обновлено 31 мая 2025, 02:54
22
0

Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Всегда приятно играть с топ-соперниками»

Молодежная сборная Украины отправилась на подготовительный сбор в Испанию

31 мая 2025, 02:17 | Обновлено 31 мая 2025, 02:54
22
0
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Всегда приятно играть с топ-соперниками»
УАФ. Владислав Велетень

Молодежная сборная Украины отправилась на подготовительный сбор в Испанию перед Евро-2025 U-21.

Полузащитник «Колоса» Владислав Велетень во время разговора с прессой сказал:

«Очень интересный турнир. Конечно, всегда приятно играть с сильными соперниками, командами топ-уровня. Именно против них можно показать, какого ты уровня».

Сборная Украины U-21 будет базироваться в Аликанте, где будет тренироваться под руководством главного тренера Унаи Мельгосы.

Товарищеский матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Доминго Стэдиум».

А затем молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

ВИДЕО. Украинская молодежка отправилась на сборы перед Евро-2025 U-21

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видео сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21 Владислав Велетень Колос Ковалевка
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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