Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Всегда приятно играть с топ-соперниками»
Молодежная сборная Украины отправилась на подготовительный сбор в Испанию
Молодежная сборная Украины отправилась на подготовительный сбор в Испанию перед Евро-2025 U-21.
Полузащитник «Колоса» Владислав Велетень во время разговора с прессой сказал:
«Очень интересный турнир. Конечно, всегда приятно играть с сильными соперниками, командами топ-уровня. Именно против них можно показать, какого ты уровня».
Сборная Украины U-21 будет базироваться в Аликанте, где будет тренироваться под руководством главного тренера Унаи Мельгосы.
Товарищеский матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Доминго Стэдиум».
А затем молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
ВИДЕО. Украинская молодежка отправилась на сборы перед Евро-2025 U-21
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