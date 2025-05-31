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Лига конференций
31 мая 2025, 01:51 | Обновлено 31 мая 2025, 02:02
76
0

В УЕФА назвали лучшего игрока сезона Лиги конференций. Он не из Челси

Лучшим футболистом розыгрыша признан хавбек Иско из испанского Бетиса

31 мая 2025, 01:51 | Обновлено 31 мая 2025, 02:02
76
0
В УЕФА назвали лучшего игрока сезона Лиги конференций. Он не из Челси
ФК Бетис. Иско

Полузащитник испанского «Бетиса» Иско признан лучшим игроком Лиги конференций в сезоне 2024/25.

В решающем матче турнира против «Челси» 33-летний испанец отметился результативной передачей на открывшем счет Абде Эззальзули. Однако впоследствии севильский клуб пропустил 4 мяча и уступил 1:4.

Иско в текущем в розыгрыше Лиги конференций провел в общей сложности 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста. С его помощью Бетис впервые в своей истории пробился в финал еврокубка.

Финал также ознаменовался завершением 23-летней победной серии испанских клубов и сборных в финалах международных турниров – ее прервал Челси.

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Бетис Иско Челси Лига конференций Бетис - Челси лучший игрок
Николай Степанов Источник: УЕФА
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