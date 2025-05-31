В УЕФА назвали лучшего игрока сезона Лиги конференций. Он не из Челси
Лучшим футболистом розыгрыша признан хавбек Иско из испанского Бетиса
Полузащитник испанского «Бетиса» Иско признан лучшим игроком Лиги конференций в сезоне 2024/25.
В решающем матче турнира против «Челси» 33-летний испанец отметился результативной передачей на открывшем счет Абде Эззальзули. Однако впоследствии севильский клуб пропустил 4 мяча и уступил 1:4.
Иско в текущем в розыгрыше Лиги конференций провел в общей сложности 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста. С его помощью Бетис впервые в своей истории пробился в финал еврокубка.
Финал также ознаменовался завершением 23-летней победной серии испанских клубов и сборных в финалах международных турниров – ее прервал Челси.
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