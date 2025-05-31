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  4. СВИТОЛИНА: «Именно это помогло мне сегодня, и я очень довольна своей игрой»
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 01:40 |
199
1

СВИТОЛИНА: «Именно это помогло мне сегодня, и я очень довольна своей игрой»

Элина прокомментировала победу над Бернардой Перой в 1/16 финала Ролан Гаррос

31 мая 2025, 01:40 |
199
1
СВИТОЛИНА: «Именно это помогло мне сегодня, и я очень довольна своей игрой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Бернардой Перой в матче 1/16 финала Ролан Гаррос 2025:

«Поддержка трибун сегодня сыграла огромную роль. Это было невероятно. Спасибо вам! Это была очень тяжелая битва, Бернарда сыграла отлично, заставила меня выложиться на максимум, было много сложных розыгрышей, тяжелых геймов. Я очень довольна тем, что осталась стойкой и смогла выиграть этот матч в двух сетах. Это потрясающее чувство.

Если честно, кажется, я еще ни разу не проигрывала на этом корте (на корте Симон Матье). Это действительно особенное место для меня. Атмосфера здесь великолепная. Мне очень нравится, что зрители так близко, они отдают свою энергию, дают силы справляться с трудными моментами. Именно это помогло мне сегодня, и я очень довольна своей игрой.

Сейчас мне нужно восстановиться, отдохнуть физически, немного отключиться, провести немного свободного времени вне тенниса. А потом снова на корт, готовиться к следующему серьезному испытанию, которое ждет меня, кажется, в воскресенье. Надеюсь снова увидеть всех вас там и разделить этот момент».

Свитолина одолела Перу со счетом 7:6 (7:6), 7:6 (7:5). Следующей соперницей украинки будет Жасмин Паолини.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Бернарда Пера

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Элина Свитолина Бернарда Пера Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Saltovka
Поддержка фанов на спорт уа. помогла тебе Элина! Ну конечно и ХХ! Куда ж без него..
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