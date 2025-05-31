ВИДЕО. Суперудар Свитолиной с бекхэнда по линии на матчболе против Перы
Эмоции Элины после победы над Бернардой в игре 1/16 финала РГ говорят сами за себя
30 мая украинская теннисистка Элина Свитолина на двух тай-брейках переиграла американку Бернарду Перу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на кортах Парижа.
Элина закрыла Бернарду с четвертого матчбола, но как же это было эффектно. После достаточно длинного розыгрыша Элина пробила по линии с бекхенда на вылет!
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После завершения встречи Свитолина кинула ракетку на корт и подняла руки вверх. Сложная победа на характере.
За выход в четвертьфинал Ролан Гаррос Элина поборется против четвертой ракетки мира Жасмин Паолини, которая в своем поединке третьего круга выбила украинку Юлию Стародубцеву.
ВИДЕО. Суперудар Свитолиной с бекхэнда по линии на матчболе против Перы
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