30 мая украинская теннисистка Элина Свитолина на двух тай-брейках переиграла американку Бернарду Перу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на кортах Парижа.

Элина закрыла Бернарду с четвертого матчбола, но как же это было эффектно. После достаточно длинного розыгрыша Элина пробила по линии с бекхенда на вылет!

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После завершения встречи Свитолина кинула ракетку на корт и подняла руки вверх. Сложная победа на характере.

За выход в четвертьфинал Ролан Гаррос Элина поборется против четвертой ракетки мира Жасмин Паолини, которая в своем поединке третьего круга выбила украинку Юлию Стародубцеву.

ВИДЕО. Суперудар Свитолиной с бекхэнда по линии на матчболе против Перы