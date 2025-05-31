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  4. Элина Свитолина – Бернарда Пера. Два выигранных тай-брейка. Видеообзор
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 01:03 |
125
0

Элина Свитолина – Бернарда Пера. Два выигранных тай-брейка. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Ролан Гаррос 2025

31 мая 2025, 01:03 |
125
0
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Два выигранных тай-брейка. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

30 мая украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Бернарду Перу в матче 1/16 финала Ролан Гаррос 2025.

Украинка вырвала победу на двух тай-брейках – 7:6 (7:6), 7:6 (7:5). Элина закрыла поединок за 2 часа и 15 минут.

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Свитолина провела второе очное противостояние против Перы. Счет стал 2:0 в пользу первой ракетки Украины.

Следующей соперницей Элины будет четвертая ракетка мира Жасмин Паолини.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Бернарда Пера – Элина Свитолина [13] – 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Бернарда Пера теннисные видеообзоры видео Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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