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Украина. Первая лига
30 мая 2025, 23:35 | Обновлено 31 мая 2025, 00:14
133
0

Тренер Прикарпатья обратился к фанатам после последнего матча сезона

Олег Рыпан поздравил болельщиков с окончанием сезона

30 мая 2025, 23:35 | Обновлено 31 мая 2025, 00:14
133
0
Тренер Прикарпатья обратился к фанатам после последнего матча сезона
ФК Прикарпатье. Олег Рыпан

Главный тренер клуба «Прикарпатье» Олег Рыпан обратился к болельщикам после победного матча с «Металлургом» Запорожье в 10-м туре в группе за выживание в Первой лиге Украины (4:1).

«В первую очередь хочу поблагодарить ВСУ за проведенную игру. Результатом мы довольны, игрой мы тоже довольны. Хочу поздравить всех болельщиков с окончанием сезона. Мы завершили его на хорошей ноте. И еще хочу поздравить Хруника с выходом на поле, мы приняли его во взрослый футбол. На хорошей ноте мы уходим в отпуск.

Какая атмосфера в раздевалке? Хорошая, люди закончили чемпионат на хорошей ноте. Вот и все. В первую очередь хочу поздравить болельщиков с окончанием сезона. Что еще сказать? Хочу сказать, чтобы люди больше приходили на футбол, чтобы было все хорошо и чтобы было мирно», – сказал Рыпан.

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Олег Рыпан
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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