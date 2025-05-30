Тренер Прикарпатья обратился к фанатам после последнего матча сезона

Главный тренер клуба «Прикарпатье» Олег Рыпан обратился к болельщикам после победного матча с «Металлургом» Запорожье в 10-м туре в группе за выживание в Первой лиге Украины (4:1).

«В первую очередь хочу поблагодарить ВСУ за проведенную игру. Результатом мы довольны, игрой мы тоже довольны. Хочу поздравить всех болельщиков с окончанием сезона. Мы завершили его на хорошей ноте. И еще хочу поздравить Хруника с выходом на поле, мы приняли его во взрослый футбол. На хорошей ноте мы уходим в отпуск.

Какая атмосфера в раздевалке? Хорошая, люди закончили чемпионат на хорошей ноте. Вот и все. В первую очередь хочу поздравить болельщиков с окончанием сезона. Что еще сказать? Хочу сказать, чтобы люди больше приходили на футбол, чтобы было все хорошо и чтобы было мирно», – сказал Рыпан.