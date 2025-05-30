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Турция
30 мая 2025, 23:51 | Обновлено 31 мая 2025, 00:06
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0

Галатасарай закончил сезон Суперлиги с рекордными достижениями

Фернандо Муслер сыграл свой последний матч за турецкий клуб

30 мая 2025, 23:51 | Обновлено 31 мая 2025, 00:06
153
0
Галатасарай закончил сезон Суперлиги с рекордными достижениями
Getty Images/Global Images Ukraine

«Галатасарай» завершил чемпионский сезон победой над «Башакшехиром» со счетом 2:0.

Эта победа стала 30-й в чемпионате для «Галатасарая», который стал первым клубом в истории Суперлиги, который два сезона подряд победил в 30+ матчах.

  • 33 – 2023/24
  • 30 – 2024/25

Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера сыграл свой последний за клуб. Он является рекордсменом Суперлиги среди иностранных игроков по количеству сыгранных матчей (443).

Также Муслера является вратарем, который имеет в своем активе наибольшее количество выигранных чемпионств – 8.

Виктор Осимхен забил свой 26-й гол за «Галатасарай» в Суперлиге. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, а также повторил собственное достижение по количеству голов за один сезон.

  • 26 – «Наполи», 2022/23
  • 26 – «Галатасарай», 2024/25

Всего во всех турнирах на счету нигерийца 37 голов в сезоне, это стало лучшим результатом среди всех игроков турецкой Суперлиги, начиная с 2000 года.

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Галатасарай чемпионат Турции по футболу статистика Фернандо Муслера Виктор Осимхен
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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