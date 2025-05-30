Галатасарай закончил сезон Суперлиги с рекордными достижениями
Фернандо Муслер сыграл свой последний матч за турецкий клуб
«Галатасарай» завершил чемпионский сезон победой над «Башакшехиром» со счетом 2:0.
Эта победа стала 30-й в чемпионате для «Галатасарая», который стал первым клубом в истории Суперлиги, который два сезона подряд победил в 30+ матчах.
- 33 – 2023/24
- 30 – 2024/25
Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера сыграл свой последний за клуб. Он является рекордсменом Суперлиги среди иностранных игроков по количеству сыгранных матчей (443).
Также Муслера является вратарем, который имеет в своем активе наибольшее количество выигранных чемпионств – 8.
Виктор Осимхен забил свой 26-й гол за «Галатасарай» в Суперлиге. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, а также повторил собственное достижение по количеству голов за один сезон.
- 26 – «Наполи», 2022/23
- 26 – «Галатасарай», 2024/25
Всего во всех турнирах на счету нигерийца 37 голов в сезоне, это стало лучшим результатом среди всех игроков турецкой Суперлиги, начиная с 2000 года.
30+ - Süper Lig tarihinde üst üste iki sezon 30+ galibiyet alan tek takım @GalatasaraySK.— OptaCan (@OptaCan) May 30, 2025
30G | 2024/25
33G | 2023/24
Dominasyon. pic.twitter.com/NQWRWRNjyA
1 - Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan yabancı oyuncu olan @GalatasaraySK kaptanı Fernando Muslera (443), aynı zamanda en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci konumunda (8). Efsane. pic.twitter.com/4prVeuuxe8— OptaCan (@OptaCan) May 30, 2025
37 - Bu sezon oynadığı 41 resmi maçta 37 gol atan @GalatasaraySK santrforu Victor Osimhen, 2000'den bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan Süper Lig oyuncusu konumunda.— OptaCan (@OptaCan) May 30, 2025
26 | Süper Lig
6 | Avrupa Ligi
5 | Türkiye Kupası
Canavar. pic.twitter.com/G6mtAJPOi1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Летом боссам «бело-синих» вряд ли стоит смотреть за рубеж, а нужно оценить внутренние ресурсы лиги
На место тер Штегена нашли молодого голкипера – Жоана Гарсию