Галатасарай закончил сезон Суперлиги с рекордными достижениями

«Галатасарай» завершил чемпионский сезон победой над «Башакшехиром» со счетом 2:0.

Эта победа стала 30-й в чемпионате для «Галатасарая», который стал первым клубом в истории Суперлиги, который два сезона подряд победил в 30+ матчах.

33 – 2023/24

30 – 2024/25

Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера сыграл свой последний за клуб. Он является рекордсменом Суперлиги среди иностранных игроков по количеству сыгранных матчей (443).

Также Муслера является вратарем, который имеет в своем активе наибольшее количество выигранных чемпионств – 8.

Виктор Осимхен забил свой 26-й гол за «Галатасарай» в Суперлиге. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, а также повторил собственное достижение по количеству голов за один сезон.

26 – «Наполи», 2022/23

26 – «Галатасарай», 2024/25

Всего во всех турнирах на счету нигерийца 37 голов в сезоне, это стало лучшим результатом среди всех игроков турецкой Суперлиги, начиная с 2000 года.

30+ - Süper Lig tarihinde üst üste iki sezon 30+ galibiyet alan tek takım @GalatasaraySK.



30G | 2024/25

33G | 2023/24



Dominasyon. pic.twitter.com/NQWRWRNjyA — OptaCan (@OptaCan) May 30, 2025

1 - Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan yabancı oyuncu olan @GalatasaraySK kaptanı Fernando Muslera (443), aynı zamanda en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci konumunda (8). Efsane. pic.twitter.com/4prVeuuxe8 — OptaCan (@OptaCan) May 30, 2025