Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера

Не исключено, что список клубов, в которых в период межсезонья ожидается смена на тренерском мостике, в ближайшее время расширится.

По информации Sport.ua, новый наставник может появиться во главе «Левого берега», который участвует в матчах плей-офф с харьковским «Металлистом 1925».

Заменить Виталия Первака в должности главного тренера может хорошо известный украинским болельщикам по работе в киевском «Арсенале», каменской «Стали» и львовском «Рухе» Леонид Кучук. После того, как он покинул Львов, 65-летний специалист не работал более двух лет.

В первом матче переходного раунда за право играть в Премьер-лиге «Левый берег» уступил «Металлисту 1925» 0:1. Вторая игра между этими соперниками состоится первого июня.

Ранее сообщалось, что капитан «Левого Берега» проанализировал первый матч против «Металлиста 1925».