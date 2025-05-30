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Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 23:33 |
1092
0

Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера

Леонид Кучук может вернуться к тренерской деятельности

30 мая 2025, 23:33 |
1092
0
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может сменить главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонид Кучук

Не исключено, что список клубов, в которых в период межсезонья ожидается смена на тренерском мостике, в ближайшее время расширится.

По информации Sport.ua, новый наставник может появиться во главе «Левого берега», который участвует в матчах плей-офф с харьковским «Металлистом 1925».

Заменить Виталия Первака в должности главного тренера может хорошо известный украинским болельщикам по работе в киевском «Арсенале», каменской «Стали» и львовском «Рухе» Леонид Кучук. После того, как он покинул Львов, 65-летний специалист не работал более двух лет.

В первом матче переходного раунда за право играть в Премьер-лиге «Левый берег» уступил «Металлисту 1925» 0:1. Вторая игра между этими соперниками состоится первого июня.

Ранее сообщалось, что капитан «Левого Берега» проанализировал первый матч против «Металлиста 1925».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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