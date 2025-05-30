Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Левого Берега проанализировал первый матч против Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 14:49 | Обновлено 30 мая 2025, 14:51
237
1

Капитан Левого Берега проанализировал первый матч против Металлиста 1925

Руслан Дедух ждет вторую игру плей-офф

30 мая 2025, 14:49 | Обновлено 30 мая 2025, 14:51
237
1
Капитан Левого Берега проанализировал первый матч против Металлиста 1925
ФК Левый Берег. Руслан Дедух

Капитан «Левого Берега» Руслан Дедух поделился эмоциями после первого переходного матча УПЛ против харьковского «Металлиста 1925» (0:1).

Ответный матч запланирован на 1 июня, начало в 15:30.

«К сожалению, мы не забили, но не расстраиваемся. Впереди ещё один матч – если продолжим играть так же, как и сегодня, голы обязательно придут. Да, у меня тоже были моменты. В первом случае помешал рикошет, а во втором, со штрафного, я пробил так, что вратарю было удобно совершить сэйв.

Играли против хорошей команды, у которой есть футболисты с отличными индивидуальными качествами. Но с этой командой можно играть, и мы уже настраиваемся на второй матч. Соперник забил первым и отошел назад. Они дали нам возможность атаковать. В раздевалке нормальная атмосфера, ничего страшного не случилось. Снова будем играть дома, где помогают родные стены. Все в наших руках и ногах. Разберем игру, тренеры укажут на ошибки, и в воскресенье будем исправлять ситуацию», – сказал Дедух.

По теме:
«Потеряли год». Буткевич объяснил, почему назначил Ротаня тренером Полесья
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: кто сыграет в переходных матчах?
Ротань рассказал, за что будет бороться Полесье под его руководством
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Металлист 1925 переходные матчи Левый Берег Киев Левый Берег - Металлист 1925 Руслан Дедух
Андрей Витренко Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не бесплатно. Известно, сколько Реал заплатил Ливерпулю за Трента
Футбол | 30 мая 2025, 13:32 1
Не бесплатно. Известно, сколько Реал заплатил Ливерпулю за Трента
Не бесплатно. Известно, сколько Реал заплатил Ливерпулю за Трента

Королевский клуб потратил на трансфер 10 миллионов евро

Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Бокс | 30 мая 2025, 09:22 7
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»

Ярмак раскритиковал Ломаченко

ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Футбол | 30.05.2025, 08:51
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня
Футбол | 29.05.2025, 16:34
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия приняла решение по будущему Ротаня
Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А
Футбол | 30.05.2025, 09:51
Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А
Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Виктор Алтухов
М25 имеет свои недостатки, но общий принцип игры, состав их посильнее ЛБ и, если не случится чуда, они выиграют и это будет заслуженно.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
28.05.2025, 23:37 18
Волейбол
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
29.05.2025, 07:48 9
Футбол
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
28.05.2025, 14:09 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
29.05.2025, 15:41 6
Другие виды
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
28.05.2025, 21:11
Футбол
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37 1
Бокс
19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025
19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:50 8
Теннис
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем