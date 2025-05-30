Капитан Левого Берега проанализировал первый матч против Металлиста 1925

Капитан «Левого Берега» Руслан Дедух поделился эмоциями после первого переходного матча УПЛ против харьковского «Металлиста 1925» (0:1).

Ответный матч запланирован на 1 июня, начало в 15:30.

«К сожалению, мы не забили, но не расстраиваемся. Впереди ещё один матч – если продолжим играть так же, как и сегодня, голы обязательно придут. Да, у меня тоже были моменты. В первом случае помешал рикошет, а во втором, со штрафного, я пробил так, что вратарю было удобно совершить сэйв.

Играли против хорошей команды, у которой есть футболисты с отличными индивидуальными качествами. Но с этой командой можно играть, и мы уже настраиваемся на второй матч. Соперник забил первым и отошел назад. Они дали нам возможность атаковать. В раздевалке нормальная атмосфера, ничего страшного не случилось. Снова будем играть дома, где помогают родные стены. Все в наших руках и ногах. Разберем игру, тренеры укажут на ошибки, и в воскресенье будем исправлять ситуацию», – сказал Дедух.