Стало известно, останется ли Ракицкий в Черноморце

Одесский «Черноморец» продлил контракт с украинским центральным защитником Ярославом Ракицким, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, также «морякам» удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве с Виталием Ермаковым, Артемом Габелоком, Богданом Белошевским и Алексеем Хобленко.

В то же время из команды уйдут Артур Рудько, Богдан Бутко, Йон Шпорн, Илья Шевцов и Денис Безбородько.

После перехода в «Черноморец» в марте 2025 года Ярослав Ракицкий провел 9 матчей в УПЛ, отличившись 1 голевой передачей.