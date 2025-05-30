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Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 14:09 |
1466
0

Стало известно, останется ли Ракицкий в Черноморце

Ярослав продлит контракт с одесситами

30 мая 2025, 14:09 |
1466
0
Стало известно, останется ли Ракицкий в Черноморце
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Одесский «Черноморец» продлил контракт с украинским центральным защитником Ярославом Ракицким, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, также «морякам» удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве с Виталием Ермаковым, Артемом Габелоком, Богданом Белошевским и Алексеем Хобленко.

В то же время из команды уйдут Артур Рудько, Богдан Бутко, Йон Шпорн, Илья Шевцов и Денис Безбородько.

После перехода в «Черноморец» в марте 2025 года Ярослав Ракицкий провел 9 матчей в УПЛ, отличившись 1 голевой передачей.

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Ярослав Ракицкий Виталий Ермаков Артем Габелок Богдан Билошевский Алексей Хобленко Артур Рудько Богдан Бутко Йон Шпорн Илья Шевцов Денис Безбородько Черноморец Одесса трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке свободный агент продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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