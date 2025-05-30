Украина. Премьер лига30 мая 2025, 14:09 |
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Стало известно, останется ли Ракицкий в Черноморце
Ярослав продлит контракт с одесситами
30 мая 2025, 14:09 |
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Одесский «Черноморец» продлил контракт с украинским центральным защитником Ярославом Ракицким, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, также «морякам» удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве с Виталием Ермаковым, Артемом Габелоком, Богданом Белошевским и Алексеем Хобленко.
В то же время из команды уйдут Артур Рудько, Богдан Бутко, Йон Шпорн, Илья Шевцов и Денис Безбородько.
После перехода в «Черноморец» в марте 2025 года Ярослав Ракицкий провел 9 матчей в УПЛ, отличившись 1 голевой передачей.
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