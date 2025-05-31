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Товарищеские матчи
Саудовская Аравия
30.05.2025 17:45 – FT 2 : 0
Иордания
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Саудовская Аравия
31 мая 2025, 00:12 | Обновлено 31 мая 2025, 00:22
48
0

Саудовская Аравия выиграла спарринг у Иордании перед матчами отбора к ЧМ

Встреча состоялась на стадионе клуба «Аль-Иттифак» в Даммаме

31 мая 2025, 00:12 | Обновлено 31 мая 2025, 00:22
48
0
Саудовская Аравия выиграла спарринг у Иордании перед матчами отбора к ЧМ
Saudi Football

В товарищеском матче, который состоялся 30 мая на стадионе клуба «Аль-Иттифак» в Даммаме, сборная Саудовской Аравии одержала победу над командой Иордании со счётом 2:0.

Первый тайм завершился минимальным преимуществом хозяев. Во втором тайме саудовцы удвоили своё преимущество, установив окончательный счёт матча — 2:0.

Этот спарринг стал для Саудовской Аравии этапом подготовки к будущим официальным матчам. Следующие поединки обеих команд запланированы на июнь в рамках квалификации ЧМ-2026.

Товарищеский матч
30 мая, Даммам

Саудовская Аравия – Иордания – 2:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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