Саудовская Аравия выиграла спарринг у Иордании перед матчами отбора к ЧМ
Встреча состоялась на стадионе клуба «Аль-Иттифак» в Даммаме
В товарищеском матче, который состоялся 30 мая на стадионе клуба «Аль-Иттифак» в Даммаме, сборная Саудовской Аравии одержала победу над командой Иордании со счётом 2:0.
Первый тайм завершился минимальным преимуществом хозяев. Во втором тайме саудовцы удвоили своё преимущество, установив окончательный счёт матча — 2:0.
Этот спарринг стал для Саудовской Аравии этапом подготовки к будущим официальным матчам. Следующие поединки обеих команд запланированы на июнь в рамках квалификации ЧМ-2026.
Товарищеский матч
30 мая, Даммам
Саудовская Аравия – Иордания – 2:0
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