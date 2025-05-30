Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини. Успела побороться. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
30 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Жасмин Паолини в матче 1/16 финала Ролан Гаррос 2025.
Украинка потерпела поражение со счетом 4:6, 1:6 за 1 час и 10 минут.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Следующей соперницей Жасмин будет либо Элина Свитолина, либо Бернарда Пера.
Стародубцева попала в основу французского мейджора в статусе лаки-лузера и впервые в карьере добралась до третьего раунда Grand Slam.
🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Жасмин Паолини [4] – Юлия Стародубцева [LL] – 6:4, 6:1
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На место тер Штегена нашли молодого голкипера – Жоана Гарсию
Мирон Маркевич отметил работу Руслана Ротаня