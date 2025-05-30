Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини. Успела побороться. Видеообзор матча

30 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Жасмин Паолини в матче 1/16 финала Ролан Гаррос 2025.

Украинка потерпела поражение со счетом 4:6, 1:6 за 1 час и 10 минут.

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Следующей соперницей Жасмин будет либо Элина Свитолина, либо Бернарда Пера.

Стародубцева попала в основу французского мейджора в статусе лаки-лузера и впервые в карьере добралась до третьего раунда Grand Slam.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Жасмин Паолини [4] – Юлия Стародубцева [LL] – 6:4, 6:1

Видеообзор матча