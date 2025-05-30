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Лига чемпионов
30 мая 2025, 21:42 |
787
1

Отрыв увеличился. Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Судьбу трофея определят «Интер» и ПСЖ 31 мая в немецком Мюнхене

30 мая 2025, 21:42 |
787
1
Отрыв увеличился. Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

31 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и итальянский «Интер». Команды сыграют на стадионе «Альянц Арена» в немецком Мюнхене, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Это первая в истории официальная встреча между ПСЖ и «Интером» и всего лишь второй финал Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов между французской и итальянской командами.

В то время как «ПСЖ» сыграет в своем втором финале Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, это седьмое появление «Интера» в решающем матче турнира.

Аналитическая система Opta провела десять тысяч симуляций решающего матча, по итогам которого было зафиксировано, что именно французский клуб имеет больше шансов на победу. В 44,6% случае ПСЖ побеждал в основное время, у «Интера» этот показатель составляет 29%. Еще 26,4% симуляций переходили в дополнительное время или серию пенальти.

Суперкомпьютер считает, что независимо от того, как закончится матч (основное/дополнительное время или серия пенальти), более высокий шанс на трофей имеет ПСЖ – 56,6% против 43,4% у «Интера».

Стоит отметить, что за последнее время отрыв между финалистами Лиги чемпионов увеличился – в начале мая шансы парижского клуба оценивались в 53,6%.

Шансы ПСЖ и Интера на победу в финале Лиги чемпионов:

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Николай Титюк Источник: The Analyst
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Serhii P.
Суперкомп"ютер у футбол не грає. Forza Inter!
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