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Лига чемпионов
09 мая 2025, 18:19 |
1110
0

Кто выигрывает трофей? Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Чуть больше шансов у «ПСЖ»

09 мая 2025, 18:19 |
1110
0
Кто выигрывает трофей? Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 мая 2025 года, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25, в котором встретятся парижский «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер».

Поединок примет стадион «Альянц Арена» в Мюнхене, Германия. Начало игры запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За несколько недель до поединка суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выиграл трофея.

Согласно данным аналитической машины, «ПСЖ» является фаворитом противостояния - на их триумф дают 53.6%. Шансы «Интера», соответственно, оценивают лишь в 46.4%.

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Дмитрий Вус Источник: The Analyst
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