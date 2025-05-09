Кто выигрывает трофей? Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов

В субботу, 31 мая 2025 года, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25, в котором встретятся парижский «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер».

Поединок примет стадион «Альянц Арена» в Мюнхене, Германия. Начало игры запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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За несколько недель до поединка суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выиграл трофея.

Согласно данным аналитической машины, «ПСЖ» является фаворитом противостояния - на их триумф дают 53.6%. Шансы «Интера», соответственно, оценивают лишь в 46.4%.