Кто выигрывает трофей? Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов
Чуть больше шансов у «ПСЖ»
В субботу, 31 мая 2025 года, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25, в котором встретятся парижский «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер».
Поединок примет стадион «Альянц Арена» в Мюнхене, Германия. Начало игры запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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За несколько недель до поединка суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выиграл трофея.
Согласно данным аналитической машины, «ПСЖ» является фаворитом противостояния - на их триумф дают 53.6%. Шансы «Интера», соответственно, оценивают лишь в 46.4%.
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