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  4. Легенда Шахтера – о звезде Динамо: «Может деградировать, будет токсичным»
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 02:31 |
216
0

Легенда Шахтера – о звезде Динамо: «Может деградировать, будет токсичным»

Александр Сопко поделился мыслями о Владиславе Ванате

30 июня 2025, 02:31 |
216
0
Легенда Шахтера – о звезде Динамо: «Может деградировать, будет токсичным»
ФК Динамо. Александр Сопко

Легенда «Шахтера» Александр Сопко поделился мыслями о лидере киевского «Динамо» Владиславе Ванате.

«У Ваната нет ни малейшей конкуренции, он это чувствует и расслабляется. Всегда был «звездой», все ему прощали – и теперь он действует эмоционально, иногда на грани потери дисциплины. Если ему не создадут здоровую конкуренцию – он может начать деградировать и стать токсичным для коллектива. А этого допускать нельзя», – сказал Сопко.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024-25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

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Александр Сопко Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Footboom
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