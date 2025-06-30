Легенда Шахтера – о звезде Динамо: «Может деградировать, будет токсичным»

Легенда «Шахтера» Александр Сопко поделился мыслями о лидере киевского «Динамо» Владиславе Ванате.

«У Ваната нет ни малейшей конкуренции, он это чувствует и расслабляется. Всегда был «звездой», все ему прощали – и теперь он действует эмоционально, иногда на грани потери дисциплины. Если ему не создадут здоровую конкуренцию – он может начать деградировать и стать токсичным для коллектива. А этого допускать нельзя», – сказал Сопко.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024-25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».