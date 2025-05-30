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Италия
30 мая 2025, 19:26 | Обновлено 30 мая 2025, 19:28
92
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспользовались опцией. Наполи пролонгировал контракт защитника

Жуан Жезус будет выступать за клуб в следующем сезоне

30 мая 2025, 19:26 | Обновлено 30 мая 2025, 19:28
92
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспользовались опцией. Наполи пролонгировал контракт защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуан Жезус

Новоиспеченный победитель итальянской Серии А, «Наполи», пролонгировал контракт с центральным защитником Жуаном Жезусом.

Итальянский клуб воспользовался опцией, прописанной в договоре футболиста, и продлил сотрудничество с Жезусом еще на один год.

Жуан представляет цвета «Наполи» с августа 2021 года после того, как выступал за «Рому» и «Интер». Всего защитник отыграл 95 матчей за «Наполи». На счету футболиста семь результативных действий - пять голов и два ассиста.

Напомним, что в этом сезоне «Наполи» оторвался на один балл от «Интера» в Серии А и оформил четвертое чемпионство в истории клуба.

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Жуан Жезус Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Наполи
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