ОФИЦИАЛЬНО. Воспользовались опцией. Наполи пролонгировал контракт защитника

Новоиспеченный победитель итальянской Серии А, «Наполи», пролонгировал контракт с центральным защитником Жуаном Жезусом.

Итальянский клуб воспользовался опцией, прописанной в договоре футболиста, и продлил сотрудничество с Жезусом еще на один год.

Жуан представляет цвета «Наполи» с августа 2021 года после того, как выступал за «Рому» и «Интер». Всего защитник отыграл 95 матчей за «Наполи». На счету футболиста семь результативных действий - пять голов и два ассиста.

Напомним, что в этом сезоне «Наполи» оторвался на один балл от «Интера» в Серии А и оформил четвертое чемпионство в истории клуба.