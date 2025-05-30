ОФИЦИАЛЬНО. Воспользовались опцией. Наполи пролонгировал контракт защитника
Жуан Жезус будет выступать за клуб в следующем сезоне
Новоиспеченный победитель итальянской Серии А, «Наполи», пролонгировал контракт с центральным защитником Жуаном Жезусом.
Итальянский клуб воспользовался опцией, прописанной в договоре футболиста, и продлил сотрудничество с Жезусом еще на один год.
Жуан представляет цвета «Наполи» с августа 2021 года после того, как выступал за «Рому» и «Интер». Всего защитник отыграл 95 матчей за «Наполи». На счету футболиста семь результативных действий - пять голов и два ассиста.
Напомним, что в этом сезоне «Наполи» оторвался на один балл от «Интера» в Серии А и оформил четвертое чемпионство в истории клуба.
Juan Jesus in azzurro anche per il prossimo campionato!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 30, 2025
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