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  4. Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером
Испания
30 мая 2025, 20:39 |
1650
1

Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером

Хоан Гарсия узнал об интересе со стороны королевского клуба

30 мая 2025, 20:39 |
1650
1
Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин с высокой вероятностью покинет клуб во время летнего трансферного окна.

26-летний футболист недоволен своим положением в королевском клубе и не намерен мириться с ролью второго номера. Главным претендентом на Лунина считается турецкий «Галатасарай».

Испанская пресса сообщила, что мадридский клуб не намерен препятствовать трансферу украинского голкипера – примерно за 20 млн евро «сливочные» готовы отпустить своего второго номера.

В то же время руководство «Реала» связалось с перспективным испанским голкипером Хоаном Гарсией, который выступает за «Эспаньол». 24-летнему вратарю сообщили, что он сможет перебраться в Мадрид, как только команду покинет Лунин.

Сам Гарсия согласился перебраться в состав королевского клуба, но теперь все зависит от голкипера сборной Украины. Если Лунин все же примет решение остаться в испанской Ла Лиге, то и представитель «Эспаньола» не сможет присоединиться к «Реалу».

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Реал Мадрид чемпионат Турции по футболу Галатасарай Андрей Лунин Хоан Гарсия трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: AS
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