Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин с высокой вероятностью покинет клуб во время летнего трансферного окна.

26-летний футболист недоволен своим положением в королевском клубе и не намерен мириться с ролью второго номера. Главным претендентом на Лунина считается турецкий «Галатасарай».

Испанская пресса сообщила, что мадридский клуб не намерен препятствовать трансферу украинского голкипера – примерно за 20 млн евро «сливочные» готовы отпустить своего второго номера.

В то же время руководство «Реала» связалось с перспективным испанским голкипером Хоаном Гарсией, который выступает за «Эспаньол». 24-летнему вратарю сообщили, что он сможет перебраться в Мадрид, как только команду покинет Лунин.

Сам Гарсия согласился перебраться в состав королевского клуба, но теперь все зависит от голкипера сборной Украины. Если Лунин все же примет решение остаться в испанской Ла Лиге, то и представитель «Эспаньола» не сможет присоединиться к «Реалу».