Турецкий «Галатасарай» продолжает поиски голкипера, который станет первым номером в следующем сезоне, после ухода Фернандо Муслеры. Легендарный вратарь сборной Уругвая покинул чемпионат Турции, так как у него завершился срок действия контракта.

Турецкие журналисты Ягиз Сабунджуоглу и Кайа Темел сообщили, что руководство «Галатасарая» заинтересовано в услугах голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина. Представители команды уже связались с окружением футболиста.

Вратарь мадридского клуба недоволен своим положением и намерен покинуть испанскую Ла Лигу во время летнего трансферного окна. В Турции понимают, что на Лунина будет много претендентов, но готовы убедить украинца присоединиться к 25-кратным чемпионам Суперлиги.

«Галатасарай» рассматривает несколько кандидатов, в том числе Алиссона Беккера из «Ливерпуля» и Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы», однако именно украинец считается приоритетным кандидатом, так как голкиперов из Английской Премьер-лиги будет трудно убедить перебраться в Турцию.

В текущем сезоне Лунин провел 14 матчей на клубном уровне, в которых пропустил 19 голов. В шести случаях 26-летний вратарь сохранял свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость украинца составляет 20 млн евро.