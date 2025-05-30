Лунин может перейти в клуб, который является 25-кратным чемпионом страны
Турецкий «Галатасарай» намерен подписать голкипера сборной Украины
Турецкий «Галатасарай» продолжает поиски голкипера, который станет первым номером в следующем сезоне, после ухода Фернандо Муслеры. Легендарный вратарь сборной Уругвая покинул чемпионат Турции, так как у него завершился срок действия контракта.
Турецкие журналисты Ягиз Сабунджуоглу и Кайа Темел сообщили, что руководство «Галатасарая» заинтересовано в услугах голкипера мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина. Представители команды уже связались с окружением футболиста.
Вратарь мадридского клуба недоволен своим положением и намерен покинуть испанскую Ла Лигу во время летнего трансферного окна. В Турции понимают, что на Лунина будет много претендентов, но готовы убедить украинца присоединиться к 25-кратным чемпионам Суперлиги.
«Галатасарай» рассматривает несколько кандидатов, в том числе Алиссона Беккера из «Ливерпуля» и Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы», однако именно украинец считается приоритетным кандидатом, так как голкиперов из Английской Премьер-лиги будет трудно убедить перебраться в Турцию.
В текущем сезоне Лунин провел 14 матчей на клубном уровне, в которых пропустил 19 голов. В шести случаях 26-летний вратарь сохранял свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость украинца составляет 20 млн евро.
🎙️ @KayaTemel_: Galatasaray yönetimi, Andriy Lunin'in menajeriyle görüşme halinde. Ek olarak Brezilya'dan genç bir kaleci arayışı var. Ayrıca Hollanda'dan menajerler, Justin Bijlow'u Galatasaray'a önerdi ancak kulüp, bu isme sıcak bakmıyor. pic.twitter.com/KViArgFnSa— A Spor (@aspor) May 29, 2025
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