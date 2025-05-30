Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что будет с Александрией? Спортивный директор клуба уйдет в Первую лигу
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 18:15 |
1927
0

Что будет с Александрией? Спортивный директор клуба уйдет в Первую лигу

Иван Телько намерен присоединиться к ЮКСА, которая выступает во втором дивизионе

30 мая 2025, 18:15 |
1927
0
Что будет с Александрией? Спортивный директор клуба уйдет в Первую лигу
ФК Александрия. Иван Телько

После ухода главного тренера Руслана Ротаня расположение «Александрии» с высокой вероятностью покинет и спортивный директор клуба Иван Телько.

По данным источника SportArena, топ-менеджер присоединится к футбольному клубу ЮКСА из Тарасовки, который выступает в Первой лиге. В сезоне 2024/25 коллектив занял восьмое место в Чемпионской группе.

В услугах Телько заинтересован президент ЮКСА Сергей Лесник, который готов предложить специалисту приличные финансовые условия. Телько занимает свою должность в «Александрии» с лета прошлого года. Ранее работал в структуре «Днепра-1».

«Горожане» в текущем сезоне впервые в своей истории завоевали серебряные награды Премьер-лиги. После успешной кампании команду покинул главный тренер Руслан Ротань, который вместе со своим штабом договорился о сотрудничестве с житомирским «Полесьем».

По теме:
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Известный украинский тренер возглавил кадетскую женскую сборную Украины
Кто заменит Вернидуба. Кривбасс определил фаворита на пост тренера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины Руслан Ротань Иван Телько назначение тренера отставка спортивный директор
Николай Титюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Антальяспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 30 мая 2025, 18:56 0
Антальяспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Антальяспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 30 мая в 20:00 по Киеву

Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Бокс | 30 мая 2025, 09:22 9
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»

Ярмак раскритиковал Ломаченко

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Футбол | 29.05.2025, 21:59
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Футбол | 30.05.2025, 08:51
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Не сумела оформить камбек. Ястремская завершила выступления на Ролан Гаррос
Теннис | 30.05.2025, 15:03
Не сумела оформить камбек. Ястремская завершила выступления на Ролан Гаррос
Не сумела оформить камбек. Ястремская завершила выступления на Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
28.05.2025, 19:25 4
Футбол
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
29.05.2025, 12:59 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
29.05.2025, 15:41 6
Другие виды
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
29.05.2025, 07:48 9
Футбол
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
29.05.2025, 04:45 33
Футбол
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 33
Теннис
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
29.05.2025, 00:20 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем