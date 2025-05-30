Что будет с Александрией? Спортивный директор клуба уйдет в Первую лигу

После ухода главного тренера Руслана Ротаня расположение «Александрии» с высокой вероятностью покинет и спортивный директор клуба Иван Телько.

По данным источника SportArena, топ-менеджер присоединится к футбольному клубу ЮКСА из Тарасовки, который выступает в Первой лиге. В сезоне 2024/25 коллектив занял восьмое место в Чемпионской группе.

В услугах Телько заинтересован президент ЮКСА Сергей Лесник, который готов предложить специалисту приличные финансовые условия. Телько занимает свою должность в «Александрии» с лета прошлого года. Ранее работал в структуре «Днепра-1».

«Горожане» в текущем сезоне впервые в своей истории завоевали серебряные награды Премьер-лиги. После успешной кампании команду покинул главный тренер Руслан Ротань, который вместе со своим штабом договорился о сотрудничестве с житомирским «Полесьем».