Испания30 мая 2025, 17:20 |
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Александер-Арнольд стал восьмым английским футболистом Реала в истории
Кто были предыдущие семь? На каких позициях играли?
30 мая 2025, 17:20 |
396
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Трент Александер-Арнольд официально стал игроком мадридского Реала.
Защитник стал лишь восьмым английским футболистом, который будет играть в составе "сливочных".
Все английские футболисты, которые выступали за Реал:
- Линдсей (вратарь), 1907-11
- Лаури Каннингем (форвард), 1979-84
- Стив МакМанаман (полузащитник), 1999-03
- Дэвид Бекхэм (полузащитник), 2003-07
- Джонатан Вудгейт (защитник), 2004-06
- Майкл Оуэн (форвард), 2004-05
- Джуд Беллингем (полузащитник), 2023-т.ч.
- Трент Александер-Арнольд (защитник), 2025-т.ч.
До мадридского Реала 26-летний Трент Александер-Арнольд выступал только за Ливерпуль (2016-2025).
🏴 Ingleses no Real Madrid:— Playmaker (@playmaker_PT) May 30, 2025
Lindsey
Cunningham
McManaman
Beckham
Woodgate
Owen
Bellingham
Arnold pic.twitter.com/n3hKCP2wuT
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