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  4. Александер-Арнольд стал восьмым английским футболистом Реала в истории
Испания
30 мая 2025, 17:20 |
396
0

Александер-Арнольд стал восьмым английским футболистом Реала в истории

Кто были предыдущие семь? На каких позициях играли?

30 мая 2025, 17:20 |
396
0
Александер-Арнольд стал восьмым английским футболистом Реала в истории
Twitter

Трент Александер-Арнольд официально стал игроком мадридского Реала.

Защитник стал лишь восьмым английским футболистом, который будет играть в составе "сливочных".

Все английские футболисты, которые выступали за Реал:

  • Линдсей (вратарь), 1907-11
  • Лаури Каннингем (форвард), 1979-84
  • Стив МакМанаман (полузащитник), 1999-03
  • Дэвид Бекхэм (полузащитник), 2003-07
  • Джонатан Вудгейт (защитник), 2004-06
  • Майкл Оуэн (форвард), 2004-05
  • Джуд Беллингем (полузащитник), 2023-т.ч.
  • Трент Александер-Арнольд (защитник), 2025-т.ч.

До мадридского Реала 26-летний Трент Александер-Арнольд выступал только за Ливерпуль (2016-2025).

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Источник: Пономарев заберет лидера Руха в ЛНЗ
Ливерпуль трансферы Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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