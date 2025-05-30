Александер-Арнольд стал восьмым английским футболистом Реала в истории

Трент Александер-Арнольд официально стал игроком мадридского Реала.

Защитник стал лишь восьмым английским футболистом, который будет играть в составе "сливочных".

Все английские футболисты, которые выступали за Реал:

Линдсей (вратарь), 1907-11

Лаури Каннингем (форвард), 1979-84

Стив МакМанаман (полузащитник), 1999-03

Дэвид Бекхэм (полузащитник), 2003-07

Джонатан Вудгейт (защитник), 2004-06

Майкл Оуэн (форвард), 2004-05

Джуд Беллингем (полузащитник), 2023-т.ч.

Трент Александер-Арнольд (защитник), 2025-т.ч.

До мадридского Реала 26-летний Трент Александер-Арнольд выступал только за Ливерпуль (2016-2025).