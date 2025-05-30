Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Испания
30 мая 2025, 23:44 |
738
0

Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос

С большой вероятностью Андрей покинет клуб

30 мая 2025, 23:44 |
738
0
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики

По информации СМИ, украинец является главным кандидатом на то, чтобы покинуть клуб летом. Портал Transfermarkt оценивает вероятность трансфера Андрея в 66%. Ожидается, что вместе с Андреем летом покинет «Реал» и звездный вингер Родриго, на это портал дает 65%.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

По теме:
Неожиданно. Фабрицио Романо назвал сумму, требуемую Шахтером за Судакова
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ, за который играет украинец, купил игрока Фиорентины
Шансов остаться нет. Барселона выставила на трансфер капитана команды
Transfermarkt Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы Родриго Гоес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Футбол | 30 мая 2025, 03:47 1
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»

Тренер обратился к Арде Гюлеру

ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанец подписал новый контракт с клубом Серии А
Футбол | 30 мая 2025, 23:58 0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанец подписал новый контракт с клубом Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанец подписал новый контракт с клубом Серии А

Давид Де Хеа продолжит защищать ворота «Фиорентины»

Маркевич без колебаний назвал лучшего тренера в УПЛ. Это не Шовковский
Футбол | 30.05.2025, 01:55
Маркевич без колебаний назвал лучшего тренера в УПЛ. Это не Шовковский
Маркевич без колебаний назвал лучшего тренера в УПЛ. Это не Шовковский
На 100-миллионную звезду Реала нашлись претенденты. Первые контакты
Футбол | 30.05.2025, 01:33
На 100-миллионную звезду Реала нашлись претенденты. Первые контакты
На 100-миллионную звезду Реала нашлись претенденты. Первые контакты
Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо
Футбол | 30.05.2025, 20:25
Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо
Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
29.05.2025, 15:41 6
Другие виды
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 1
Бокс
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
29.05.2025, 00:25 1
Бокс
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
30.05.2025, 08:51 4
Футбол
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
29.05.2025, 07:48 9
Футбол
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
29.05.2025, 21:59 107
Футбол
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
30.05.2025, 02:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем