Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
С большой вероятностью Андрей покинет клуб
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики
По информации СМИ, украинец является главным кандидатом на то, чтобы покинуть клуб летом. Портал Transfermarkt оценивает вероятность трансфера Андрея в 66%. Ожидается, что вместе с Андреем летом покинет «Реал» и звездный вингер Родриго, на это портал дает 65%.
В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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