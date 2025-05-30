Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ДРЕЙПЕР: «Его теннис мощный, динамичный и взрывной»
Ролан Гаррос
30 мая 2025, 16:41 | Обновлено 30 мая 2025, 16:43
77
0

ДРЕЙПЕР: «Его теннис мощный, динамичный и взрывной»

Британский теннисист поделился мнением о предстоящем матче третьего раунда

30 мая 2025, 16:41 | Обновлено 30 мая 2025, 16:43
77
0
ДРЕЙПЕР: «Его теннис мощный, динамичный и взрывной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Пятая ракетка мира Джек Дрейпер на пресс-конференции после тяжелой победы над Гаэлем Монфисом поделился мнением о предстоящей встрече в третьем раунде Ролан Гаррос с молодым бразильцем Жоау Фонсекой.

«Такое соперничество очень хорошо сочетается с моей соревновательной натурой, особенно когда речь идет об участии в турнирах Большого шлема перед большим количеством зрителей.

Именно поэтому я так усердно работаю и прохожу через все, что приходится преодолевать ежедневно. Я с нетерпением жду матча с ним – это, безусловно, особенный игрок.

Думаю, мне предстоит играть с ним еще много раз. Уверен, что мы будем часто видеть его в решающих стадиях турниров и среди лидеров мирового тенниса.

Все видят его потенциал и то, как он играет – его теннис мощный, динамичный и взрывной. Думаю, именно это и привлекает к нему внимание, плюс его огромная армия болельщиков, которую он привозит из Бразилии. Это здорово и для самого спорта.

Уверен, мне предстоит играть с ним еще много лет, а не только в субботу, и я с интересом жду этого вызова».

По теме:
ЯСТРЕМСКАЯ: «За полчаса до матча я приняла еще одну дозу парацетамола»
Не сумела оформить камбек. Ястремская завершила выступления на Ролан Гаррос
Анисимова вышла во вторую неделю РГ-2025 и постарается остановить Соболенко
Ролан Гаррос 2025 Джек Дрейпер Жоау Фонсека
Вячеслав Кулаковский Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 30 мая
Теннис | 30 мая 2025, 09:43 5
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 30 мая
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 30 мая

В пятницу в Париже сыграют Свитолина, Ястремская, Стародубцева и Киченок

Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Футбол | 30 мая 2025, 03:00 0
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену

На место тер Штегена нашли молодого голкипера – Жоана Гарсию

ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 29.05.2025, 21:31
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Даяна Ястремская – Людмила Самсонова. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Теннис | 30.05.2025, 13:15
Даяна Ястремская – Людмила Самсонова. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Даяна Ястремская – Людмила Самсонова. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Бокс | 30.05.2025, 09:22
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
30.05.2025, 02:50
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 2
Бокс
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
29.05.2025, 07:00 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 53
Теннис
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
29.05.2025, 07:48 9
Футбол
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
30.05.2025, 08:51 3
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
30.05.2025, 03:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем