ДРЕЙПЕР: «Его теннис мощный, динамичный и взрывной»

Пятая ракетка мира Джек Дрейпер на пресс-конференции после тяжелой победы над Гаэлем Монфисом поделился мнением о предстоящей встрече в третьем раунде Ролан Гаррос с молодым бразильцем Жоау Фонсекой.

«Такое соперничество очень хорошо сочетается с моей соревновательной натурой, особенно когда речь идет об участии в турнирах Большого шлема перед большим количеством зрителей.

Именно поэтому я так усердно работаю и прохожу через все, что приходится преодолевать ежедневно. Я с нетерпением жду матча с ним – это, безусловно, особенный игрок.

Думаю, мне предстоит играть с ним еще много раз. Уверен, что мы будем часто видеть его в решающих стадиях турниров и среди лидеров мирового тенниса.

Все видят его потенциал и то, как он играет – его теннис мощный, динамичный и взрывной. Думаю, именно это и привлекает к нему внимание, плюс его огромная армия болельщиков, которую он привозит из Бразилии. Это здорово и для самого спорта.

Уверен, мне предстоит играть с ним еще много лет, а не только в субботу, и я с интересом жду этого вызова».