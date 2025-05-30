Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
Гаэль покинул французский мейджор, уступив Джеку Дрейперу в четырех сетах
38-летний французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 42) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.
Во втором раунде мейджора в Париже муж Элины Свитолиной в четырех сетах потерпел поражение от пятой ракетки мира Джека Дрейпера (Великобритания) за 3 часа и 13 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 3:6, 6:4, 3:6, 5:7
В четвертой партии Монфис побеждал 5:2, но не сумел подать на сет в девятом гейме со счета 30:0, а в десятом не реализовал два сетбола на приеме. Несмотря на поражение, Гаэль, который старше Джека на 15 лет, выложился полностью и боролся до последнего.
Зрители на центральном корте слэма имени Филиппа-Шатрие сполна насладились интересной игрой, наполненным хайлайтами от обоих теннисистов.
Джек в третий раз в карьере выступает на Ролан Гаррос и впервые пробился в третий круг. Следующим соперником британца будет бразилец Жоау Фонсека, который в своем матче 1/32 финала прошел Пьера-Юга Эрбера.
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