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  4. Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
Ролан Гаррос
30 мая 2025, 00:50 | Обновлено 30 мая 2025, 00:59
365
1

Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025

Гаэль покинул французский мейджор, уступив Джеку Дрейперу в четырех сетах

30 мая 2025, 00:50 | Обновлено 30 мая 2025, 00:59
365
1
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 42) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

Во втором раунде мейджора в Париже муж Элины Свитолиной в четырех сетах потерпел поражение от пятой ракетки мира Джека Дрейпера (Великобритания) за 3 часа и 13 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 3:6, 6:4, 3:6, 5:7

В четвертой партии Монфис побеждал 5:2, но не сумел подать на сет в девятом гейме со счета 30:0, а в десятом не реализовал два сетбола на приеме. Несмотря на поражение, Гаэль, который старше Джека на 15 лет, выложился полностью и боролся до последнего.

Зрители на центральном корте слэма имени Филиппа-Шатрие сполна насладились интересной игрой, наполненным хайлайтами от обоих теннисистов.

Джек в третий раз в карьере выступает на Ролан Гаррос и впервые пробился в третий круг. Следующим соперником британца будет бразилец Жоау Фонсека, который в своем матче 1/32 финала прошел Пьера-Юга Эрбера.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Гаэль Монфис Джек Дрейпер Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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