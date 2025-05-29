18-летний дебютант Ролан Гаррос вышел в третий раунд грунтового мейджора

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 65) вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Во втором круге молодой бразилец в трех сетах переиграл француза, получившего wild card, Пьера-Юга Эрбера (АТР 147). Несмотря на разгромный счет по сетам поединок прошел в упорной борьбе, а исход первых двух партий был определен на тай-брейках.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 56 минуты. Это был их первый очный поединок.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) [WC] – 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4

Следующим соперником Фонсеки будет победитель матча Гаэль Монфис (Франция, АТР 42) – Джек Дрейпер (Великобритания, АТР 5).