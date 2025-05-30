Маркевич рассказал, почему Черноморец вылетел из Премьер-лиги

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал результаты сезона 2024/25 чемпионата Украины, по итогам которого элитный дивизион покинул в том числе и одесский «Черноморец».

«Больше всего жаль «Черноморец». Такой футбольный город, как Одесса, должен иметь свою команду в УПЛ. Проблема «Черноморца» в менеджменте, не сумевшем построить организационную пирамиду. Ну и финансовая нестабильность также сказалась», – уверен Маркевич.

Подопечные Александра Кучера набрали 23 балла и заняли 16-е, последнее место в турнирной таблице. Главный тренер одесского коллектива рассказал, что футболисты получат определенное время на отдых, после чего будут готовиться к борьбе в Первой лиге Украины.