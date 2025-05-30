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  4. Маркевич рассказал, почему Черноморец вылетел из Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 20:10 | Обновлено 30 мая 2025, 20:26
1122
1

Маркевич рассказал, почему Черноморец вылетел из Премьер-лиги

Украинский тренер считает, что проблема в менеджменте одесского клуба

30 мая 2025, 20:10 | Обновлено 30 мая 2025, 20:26
1122
1
Маркевич рассказал, почему Черноморец вылетел из Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал результаты сезона 2024/25 чемпионата Украины, по итогам которого элитный дивизион покинул в том числе и одесский «Черноморец».

«Больше всего жаль «Черноморец». Такой футбольный город, как Одесса, должен иметь свою команду в УПЛ. Проблема «Черноморца» в менеджменте, не сумевшем построить организационную пирамиду. Ну и финансовая нестабильность также сказалась», – уверен Маркевич.

Подопечные Александра Кучера набрали 23 балла и заняли 16-е, последнее место в турнирной таблице. Главный тренер одесского коллектива рассказал, что футболисты получат определенное время на отдых, после чего будут готовиться к борьбе в Первой лиге Украины.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Александр Кучер Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник
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WildeKater
Бо село під Києвом грає краще ніж Одеса))
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